Van wc-blunder tot foto vragen: Chantal Janzen op première met Sting en Shaggy

Een première met ongemakkelijke pauze en verrassende fotokeuze, zorgt voor een leuke anekdote in de podcast Chantal & Tina.

Chantal Janzen bezocht met haar oudste zoon de musical The Last Ship van Sting. Ze had Sting al eens eerder ontmoet en zoon James is fan van The Police. Samen gingen ze er dus naartoe. In de zaal zag ze Shaggy, wat later tot een opvallend moment zou leiden.

Chantal Janzen en de vrouw van Sting

In de pauze van de musical schrok Chantal van de bel en dus het einde van de pauze. Ze duwde ze de wc-deur hard open. Die sloeg niet ver door, want de vrouw van Sting zat klem tussen deur en muur. Co-host Tina Nijkamp reageerde vol ongeloof: ‘Dus je hebt de vrouw van Sting vastgezet tussen de wc-muur en de deur?!’ Het zorgde voor plaatsvervangende schaamte bij James.

Na afloop: Shaggy boven Sting

Na de voorstelling ging James op de foto met Sting, terwijl Shaggy vlakbij stond. Chantal fantaseerde kort over een fluistering in zijn oor, ‘It wasn’t me’, maar dat mocht niet van haar zoon. Om een foto vragen deed ze wel. In de studio klonk Tina’s verbaasde vraag: ‘Dus jij stond náást Sting…’ Waarop Chantal afrondde: ‘Maar toen zei ik: Sting ga weg, ik wil met Shaggy op de foto.’ Over foto en artiest waren ze lovend, en Chantal hield haar kwinkslag ‘That wasn’t me’ keurig voor zich.

Foto: ANP