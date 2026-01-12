Chantal Janzen over nare sfeer The Voice Of Holland: ‘Nooit gevoeld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chantal Janzen blikt in Troskompas terug op haar tijd bij The Voice Of Holland en kijkt vooruit naar de terugkeer. Ze spreekt over hoe zij die periode heeft beleefd en wat volgens haar de kern van het format is. Ook vertelt ze hoe de nieuwe presentatiecombinatie tot stand kwam.

Chantal Janzen schetst haar ervaring met The Voice Of Holland (TVOH) van destijds, reageert op de nasleep van het BOOS-onderzoek en benoemt waarom nu het moment is voor een vervolg. Daarnaast licht ze een persoonlijke keuze toe voor dit seizoen.

Ervaring achter de schermen

De presentatrice blikt terug op het maken van The Voice Of Holland voordat het van de buis werd gehaald: ‘Voor Martijn Krabbé, met wie ik het programma destijds presenteerde, en mij was het toen een heel fijne show om te maken. Wij hebben nooit een nare sfeer gevoeld.’ Het onderzoek dat door de redactie van BOOS werd gestart, kwam daardoor volgens haar onverwacht binnen. ‘Toen vier jaar geleden die verschrikkelijke misstanden aan het licht kwamen, was dat voor ons net zo’n schok als voor iedereen.’, vertelt ze.

Terugkeer en timing

Dat TVOH nu weer op tv verschijnt, noemt Chantal passend: ‘Als we eerder waren teruggekomen, was dat niet respectvol geweest richting de slachtoffers. Maar er zit nu tijd genoeg tussen’, vindt ze. Het format blijft hetzelfde, omdat het volgens haar werkt door de focus op zang. Chantal: ‘In een maatschappij waarin mensen vooral beoordeeld worden op hun uiterlijk, is het een verademing dat het hier echt alleen om de stem gaat.’

Nieuwe presentatiepartner

Presenteren met Martijn bleek door diens ziekte niet mogelijk. Naast Chantal staat dit seizoen Edson da Graça, voor wie zij zelf haar voorkeur gaf. ‘Toen duidelijk werd dat Martijn vanwege zijn ziekte niet beschikbaar was, vroeg RTL wie ik naast me wilde. Ik vind het heel leuk om nieuwe talenten de ruimte te geven. Ik heb mijn voorkeur voor Edson uitgesproken. Niet alleen omdat hij zo aardig is, maar ook omdat ik hem echt goed vind.’

FOTO: MARK ENGELEN