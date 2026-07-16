Doodsoorzaak Jurassic Park-ster Sam Neill bekendgemaakt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jurassic Park-ster Sam Neill is op 78-jarige leeftijd overleden aan een longontsteking. Zijn agent Philip Grenz heeft de doodsoorzaak na overleg met de familie van de acteur bekendgemaakt.

Sam Neill overleed maandag in Sydney, Australië. Zijn familie omschreef zijn overlijden eerder als ‘plotseling en onverwacht’. De acteur vocht sinds 2022 tegen een vorm van bloedkanker, maar maakte in april bekend dat hij kankervrij was.

Agent wil onjuiste verhalen rechtzetten

Grenz besloot volgens de BBC meer duidelijkheid te geven om ‘onjuiste en regelrechte leugens’ in de media recht te zetten. ‘Als Sam Neills vertegenwoordiger heb ik met zijn familie gesproken en wil ik graag een aantal details voor zijn fans verduidelijken’, aldus de agent. ‘Sam is overleden aan een longontsteking. Voordat hij ziek werd, had Sam dapper gevochten tegen lymfoma en dit overwonnen met een nieuwe behandeling genaamd CAR-T-therapie.’

Vier nieuwe projecten op komst

Volgens de agent bleef Sam ook na zijn ziekte actief als acteur. Hij zou het afgelopen jaar ‘vier projecten achter elkaar hebben gefilmd… die allemaal binnen de komende maanden zullen verschijnen.’ Grenz bedankte daarnaast de mensen die de privacy van de acteur en zijn naasten respecteerden. ‘Ik wil degenen die Sam echt dierbaar waren bedanken voor het respecteren van zijn privacy, zoals hij verdiende en zoals zijn dierbaren nodig hebben en verdienen in deze onmetelijk moeilijke tijd.’

Lichaam en immuunsysteem verzwakt

Collega-actrice Rima Te Waita, die in 2016 met Sam speelde in Hunt for the Wilderpeople, maakte dinsdag als eerste bekend dat hij aan een longontsteking was overleden. ‘Het is echt vreselijk’, vertelde ze aan de New Zealand Herald. ‘Ik denk dat hij zoiets zou hebben gezegd als: “Jeetje, ik ben over mijn kanker heen. En nu krijg ik longontsteking. Wat nu?”’ Ook zijn ex-vriendin Laura Tingle vertelde in Sydney Mornings dat hij voorafgaand aan zijn dood ‘een paar weken’ behoorlijk ziek was geweest. ‘Hij had veel chemotherapie en immunotherapie gehad en gelukkig was hij daardoor uiteindelijk genezen van de bloedkanker die hij had, maar zijn immuunsysteem was er behoorlijk door verzwakt en ik denk dat zijn lichaam uitgeput raakte, wat begrijpelijk is.’

Bron: Variety