Ariana Grande is opnieuw samen met haar ex Ricky Alvarez van tien jaar geleden

Tekst: Ruth Smeets

Ariana Grande en haar voormalige vriend Ricky Alvarez zijn weer aan het daten. De 33-jarige zangeres en haar voormalige achtergronddanser, die ruim tien jaar geleden al een stel waren, zouden hun relatie rustig opnieuw verkennen.

De twee werden de afgelopen weken meerdere keren samen gezien. Zo brachten ze in juni tijd door met een groep vrienden in Texas en vierden ze begin juli samen met de familie van Ariana Grande de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag in Florida. Volgens bronnen als TMZ zijn ze officieel weer bij elkaar, maar willen ze niets overhaasten.

Vrienden gebleven na breuk

Ariana en Ricky leerden elkaar in 2015 kennen en hadden ongeveer een jaar een relatie. Hij was destijds een van de achtergronddansers tijdens haar tournee. Na hun breuk bleven ze volgens een bron van People bevriend. De zangeres zou hem nooit iets kwalijk hebben genomen en Ricky zou haar ook daarna zijn blijven steunen.

Opvallende wijziging in Thank U, Next

De geruchten over een hereniging werden aangewakkerd tijdens Ariana’s Eternal Sunshine Tour, die momenteel in volle gang is. In haar nummer Thank U, Next zingt ze oorspronkelijk: ‘Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh’. Onlangs veranderde ze die tekst eerst in: ‘Wrote some songs about Ricky, I know he’s still got my back’. Later zong ze: ‘We always find our way back’.

Tekst gaat verder onder de video.

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Het nieuws volgt kort nadat bekend werd dat Ariana en acteur Ethan Slater na bijna drie jaar uit elkaar zijn gegaan. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Wicked en maakten hun relatie in juli 2023 openbaar. Ariana was toen net gescheiden van makelaar Dalton Gomez, met wie ze in 2021 in het huwelijksbootje stapte. De zangeres heeft zelf nog niet gereageerd op haar breuk met Ethan of haar hernieuwde romance met Ricky.