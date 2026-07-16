Nederlandse grimeur sleept Emmy-nominatie binnen voor serie The Pitt

Tekst: Ruth Smeets

Arjen Tuiten boekt opnieuw internationaal succes. De Nederlandse grimeur is genomineerd voor een Emmy dankzij zijn werk aan de populaire ziekenhuisserie The Pitt.

De 45-jarige make-upartist maakte voor de finale van het tweede seizoen van The Pitt een bijzonder realistische lichaamsreplica. Daarmee hielp hij een aangrijpende keizersnede tot leven te brengen.

Bijzondere erkenning voor Nederlands talent

Arjen maakt kans op de Emmy voor beste Prosthetic Make-up. Normaal gesproken werkt hij vooral mee aan grote films, maar deze nominatie voor een televisieserie betekent veel voor hem. ‘Ik voel me enorm vereerd door deze Emmy-nominatie’, zegt hij in een korte reactie tegen het ANP. De grimeur was afgelopen seizoen betrokken bij vijf afleveringen van The Pitt. De serie wist in totaal maar liefst 25 nominaties binnen te slepen en vestigde daarmee een record.

Tekst gaat verder onder de post.

Niet de eerste grote nominatie

Arjen woont en werkt al meer dan twintig jaar in Hollywood. Zijn werk leverde hem eerder al Oscarnominaties op. In 2018 werd hij genomineerd voor Wonder en in 2020 voor Maleficent II. Ook werkte de Nederlander onlangs mee aan de met Oscars overladen film One Battle After Another. Met zijn Emmy-nominatie voegt hij opnieuw een prestigieuze erkenning toe aan zijn indrukwekkende loopbaan.

Spanning duurt nog tot september

De winnaars in de technische Emmy-categorieën worden op 5 en 6 september bekendgemaakt. De grote ceremonie voor de acteerprijzen volgt op 14 september. Of Arjen het felbegeerde beeldje daadwerkelijk mee naar huis mag nemen, wordt dus pas later duidelijk. Zijn nominatie alleen al onderstreept echter opnieuw hoe groot zijn naam inmiddels in Hollywood is.