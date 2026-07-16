Eloise van Oranje deelt alles wat ze op een dag eet

Tekst: Ruth Smeets

Na bakken aan online kritiek van volgers die haar ’te dun’ noemen, deelt gravin Eloise van Oranje een TikTok-video waarin ze laat zien wat ze op een dag eet. Daarin zegt ze nadrukkelijk dat ze houdt van eten.

‘Volgens Nederlandse media eet ik te weinig, dus dit is een day in the life van wat ik eet als 24-jarige die houdt van eten’, begint Eloise van Oranje haar TikTok-video.

Het ontbijt van Eloise van Oranje

‘We beginnen heel sterk. Zuurdesembrood met tomaat’, zegt de gravinfluencer over haar ontbijt. In de video is te zien dat ze het brood extra smaak geeft met knoflook, anjovis, peper en verse basilumblaadjes. ‘Gelukkig heb ik vanochtend alleen maar online meetings’, vervolgt ze terwijl ze trots haar bord met twee rijkelijk belegde sneeën brood laat zien. Ze noemt het de ‘perfect bite’.

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De lunch van Eloise van Oranje

Ook noemt de gravinfluencer dat ze multivitamine en visolie slikt. Om elf uur is het tijd voor een tussendoortje, met een bordje met augurken en tomaten. Vervolgens maakt ze een zoete lunch met overnight oats en perzik. Daarbij kijkt ze bedenkelijk. ‘Ik mis crunch.’ Eloise geeft toe dat ze altijd iets knapperigs nodig heeft in haar maaltijden, dus voegt ze granola toe aan haar lunch.

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Of ze nooit geniet van iets ongezonds? Jawel, zo laat ze zien in de video. ’s Middags heeft ze twee koffieafspraken en haalt ze ergens een koekje voor onderweg. Daarbij deelt ze een gezonde tip: ‘Ik blijf het maar zeggen: zet die stappen. Probeer waar je ook kunt stappen te zetten op een dag. Het is zó ontzettend lekker.’ Ze eindigde haar dag vervolgens ’top’ terwijl ze met vriendinnen een pokébowl at aan het water bij het Museumplein in Amsterdam.