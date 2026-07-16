Loes Haverkort openhartig over boulimia en vertekend zelfbeeld

Tekst: Ruth Smeets

Loes Haverkort krijgt regelmatig positieve reacties op haar uiterlijk, maar zelf kijkt ze daar heel anders naar. De 45-jarige actrice vertelt in LINDA. dat haar verleden met boulimia nog steeds invloed heeft op hoe ze zichzelf ziet.

In het interview voor LINDA. vraagt acteur Roeland Fernhout hoe Loes het vindt om binnenkort in zomerkleding voor de camera te verschijnen. Ze heeft er vertrouwen in dat de beelden mooi worden, maar toch blijft het onderwerp lastig voor haar.

Loes Haverkort heeft moeite met complimenten

Loes legt uit dat ze ondanks lovende woorden van anderen kritisch blijft op haar lichaam. ‘Ik vertrouw erop dat het mooi in beeld wordt gebracht, maar ik worstel er natuurlijk ook hartstikke mee. Iemand hier zei net dat ik slank en prachtig ben, maar dat vind ik mezelf niet.’ Volgens de actrice heeft haar eetstoornis ervoor gezorgd dat haar zelfbeeld niet altijd overeenkomt met hoe anderen haar zien. Daardoor is het voor haar moeilijk om complimenten volledig te geloven.

Bezorgd over extreem slank ideaal

Ook de terugkeer van het zeer dunne schoonheidsideaal baart Loes zorgen. ‘Ik heb ook een verkeerd zelfbeeld, ik heb boulimia gehad en vind het zo erg dat de modewereld nu weer doorslaat in size zero. Terwijl jóngens, we waren net zo goed op weg met de bodypositivity. Maar toen kwam Ozempic.’ Ze vindt het jammer dat de vooruitgang rond bodypositivity opnieuw onder druk lijkt te staan. Volgens haar heeft de groeiende aandacht voor afslankmiddelen het extreem slanke ideaal weer sterker gemaakt.

Meer luisteren naar haar eigen lichaam

De afgelopen periode is Loes bewuster bezig geweest met haar gezondheid. Zo volgde ze een voedingsprogramma dat rekening houdt met de vrouwelijke hormooncyclus. Dat hielp haar om zich energieker en fitter te voelen.Toch merkte ze ook dat ze gemakkelijk werd meegesleept door allerlei online voedingstrends. Zo deed ze een tijd mee aan de eiwithype, maar daar stopte ze uiteindelijk mee. ‘Ik dacht: ik wil toch helemaal geen topsporter worden? Waarom doe ik dit dan?’ Tegenwoordig probeert Loes minder waarde te hechten aan trends en beter te voelen wat haar lichaam werkelijk nodig heeft.