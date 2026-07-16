Jandino Asporaat en partner Shirley na dertig jaar uit elkaar

Tekst: Ruth Smeets

Jandino Asporaat (45) en zijn partner Shirley zijn uit elkaar. De cabaretier en presentator deelt het nieuws op Instagram en laat weten dat zij al meer dan een jaar niet meer samenwonen.

Het voormalige stel koos er bewust voor om de breuk niet direct bekend te maken. Hun drie kinderen kregen zo eerst de ruimte om in alle rust aan de nieuwe gezinssituatie te wennen.

Breuk lange tijd privé gehouden

Jandino vertelt dat hij en Shirley zorgvuldig hebben nagedacht over het moment waarop zij hun beslissing met de buitenwereld wilden delen. ‘Soms mag je gewoon rustig de tijd nemen. Of je nu bekend bent of niet, iedereen verdient het om familiezaken in alle rust te kunnen verwerken’, schrijft hij. ‘Dat vonden wij ook voor onszelf en vooral voor onze kinderen.’ Omdat ze zo lang samen zijn geweest, vonden ze het niet nodig om hun breuk meteen openbaar te maken. ‘We zijn zo lang samen geweest dat, als je ervoor kiest om ieder op een ander pad verder te groeien, je dat niet meteen met de hele wereld hoeft te delen.’

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Rust voor de kinderen

De comedian en Shirley wonen inmiddels ieder in een eigen huis op Curaçao. Bij die verandering stond het welzijn van hun kinderen voorop. ‘Ons belangrijkste doel is altijd geweest dat onze drie kinderen zo min mogelijk zouden merken van de veranderingen tussen ons als ouders.’ Volgens Jandino bleef het dagelijks leven van Elijah, Amy en Nío grotendeels hetzelfde. ‘En eigenlijk zie je dan dat het leven gewoon doorgaat. School, surflessen, boodschappen, vakanties, verjaardagen… de dagelijkse dingen blijven hetzelfde. Dat was precies waar wij op hoopten.’

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Dankbaar voor de jaren samen

Nu de kinderen gewend zijn aan de situatie, voelt het voor de twee goed om hun breuk alsnog bekend te maken. ‘Daar kijken wij met een goed gevoel op terug. Daarom voelt het voor ons nu als het juiste moment om dit ook met jullie te delen.’ Over de reden van de breuk wil Jandino geen groot verhaal maken. Hij benadrukt vooral dankbaar te zijn voor hun gezamenlijke verleden. ‘We waren superjong toen we een relatie kregen. Jaren later kijken we met ongelooflijk veel dankbaarheid terug op alles wat het leven ons samen heeft gegeven.’ Jandino en Shirley trouwden in 2013 en waren tot hun breuk dertig jaar samen. Ze hebben samen drie kinderen.