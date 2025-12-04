Jandino Asporaat

Jandino grijpt in bij mishandeling tijdens voorstelling

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/12/2025

Een voorstelling van Jandino Asporaat in de Brabanthallen in Den Bosch is afgelopen zaterdag bruut onderbroken door een mishandeling in het publiek. Net na de pauze sloeg een man zijn partner met zijn vuist in haar gezicht.

Jandino Asporaat greep in, haalde de man uit de zaal en zorgde ervoor dat de vrouw veilig bleef achter de schermen. Woensdag zei hij daarover tegen het AD: “Ik heb veel meegemaakt, maar dit was een eerste keer. Ik heb vervolgens gewoon gedaan wat iedereen zou hebben gedaan.”

Incident net na de pauze

Al vóór de pauze was het stel anderen in de zaal opgevallen toen ze samen naar het toilet gingen. ”Jandino maakte daar toen nog een grap over, de vrouw kwam een beetje timide over”, vertelt een bezoekster die samen met haar dochter aanwezig was. Tijdens zijn opkomst na de pauze, als ‘Judeska’ met rode hakjes en rood handtasje, merkte Jandino al snel dat er onrust was in de zaal. „Tijdens de pauze viel er vervolgens niets op. Maar nadat iedereen weer was gaan zitten na de pauze ging het mis.”

Publiek grijpt in en cabaretier stopt show

Volgens de bezoekster ontstond het geweld vlak voor haar neus. “Het gebeurde net voor zijn opkomst 2 meter voor ons. We zagen ineens tumult ontstaan en toen sloeg die man zijn vrouw of vriendin vol met zijn vuist in haar gezicht.” De vrouw raakte overstuur. “Het was echt vreselijk. Die vrouw was helemaal overstuur. Haar hand op haar gezicht en heel hard huilen. Ze wilde de autosleutel hebben om naar huis te gaan, maar hij weigerde die te geven.” Rondom het stel grepen meerdere mensen in. “Vervolgens grepen er gelukkig heel veel mensen in. Een man klom zelfs over zijn stoel heen om te hulp te schieten. Er werden geen klappen uitgedeeld verder. En toen kwam dus Jandino er ook op af. Vanaf het podium riep Jandino: ‘Is iemand niet goed?’ en liep de zaal in. Op beelden is te zien dat hij de dader aanspreekt met: ‘Jij bent het?’ “Hij zei ‘meekomen jij’ en heeft die vent toen mee naar achteren genomen. Hij gaf die lummel geen podium”, vertelt de getuige.

Man weggeleid, vrouw blijft veilig

Achter de schermen werd de man verzocht te vertrekken. De politie kwam er niet aan te pas. „We hebben er geen politie bij gehaald, maar die man wel verzocht te vertrekken. Die man zelf realiseerde zich ook al dat wat hij had gedaan echt niet kan. Hij heeft de trein gepakt en heeft aangegeven in ieder geval een aantal nachten ergens anders te gaan slapen. Mijn zusje en het team hebben zich over de dame ontfermd, ze was enorm ontdaan. We hebben gezorgd dat ze veilig was”, vertelt Jandino aan het AD.

Waardering voor omstanders

Later keerde Jandino terug op het podium in zijn eigen kleding om het publiek toe te spreken: ‘Voor nu hebben we besloten: hij gaat even voorlopig niet naar huis. Zij moeten natuurlijk zelf even gaan praten maar voorlopig is zij gewoon veilig. Ze is hier gebleven.’ Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat omstanders ingrijpen bij geweld. Hij bedankte Jandino de bezoekers die hadden opgestaan: ‘Fijn dat er mensen zijn die denken: weet je wat, we gaan even opkomen voor een ander. Of het een vrouw nu is of een keer een man een slachtoffer is. Dankuwel.’

