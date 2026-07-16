Magda verkoopt haar bekende woning uit B&B Vol Liefde voor déze prijs

Tekst: Evelien Berkemeijer

Magda, bekend uit B&B Vol Liefde, neemt afscheid van haar Franse woning. De karakteristieke longère in Longeville-sur-Mer staat inmiddels te koop voor 475.000 euro kosten koper.

De woning staat op een perceel van 1.292 vierkante meter en ligt op korte afstand van de Atlantische kust. Het huis heeft een woonoppervlakte van ongeveer 225 vierkante meter. Magda wil Frankrijk verlaten om terug te keren naar Nederland. Ze is niet de enige B&B Vol Liefde-kandidaat met dat idee.

Terug naar haar roots

In een video op het Instagram-account van At Home Makelaardij legt Magda uit waarom ze haar woning verkoopt. ‘Ik heb besloten, zoals zoveel mensen in het buitenland, om weer terug te keren naar mijn roots.’ Ze vertelt daarbij dat ze bewust heeft gekozen voor een makelaar met dezelfde roots als zijzelf. De makelaar omschrijft de woning als volgt: ‘Gelegen op een royaal perceel van 1.292 m², waar u geniet van rust, ruimte en het ontspannen Franse leven, op korte afstand van de prachtige Atlantische kust. Misschien wordt ú wel de volgende bewoner van deze bijzondere plek.’

Drie zelfstandige woonruimtes

De Franse longère werd rond 1934 gebouwd en is volledig gerenoveerd, waarbij verschillende authentieke details bewaard zijn gebleven. Het pand bestaat uit drie zelfstandige wooneenheden: een hoofdwoning, een gîte en een studio. In totaal zijn er vier slaapkamers, drie badkamers en meerdere leefruimtes. Ook beschikt het huis over een kantoorruimte, een vrijstaande garage, zonnepanelen, een warmtepomp en verschillende bijgebouwen. In de tuin zijn onder meer een jeu-de-boulesbaan en een sfeervol prieel te vinden.

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Woning mogelijk al bekend

Op Funda wordt ook verwezen naar de bekendheid van het huis. ‘Sommige woningen hebben direct een verhaal. Deze prachtige, volledig gerenoveerde Franse longère is daar een perfect voorbeeld van. Misschien herkent u hem zelfs al een beetje, achter de authentieke gevel schuilt een verrassend ruime woning waar karakter, comfort en veelzijdigheid op harmonieuze wijze samenkomen. Gelegen op een perceel van 1.292 m² in het sfeervolle Longeville-sur-Mer geniet u hier dagelijks van rust, ruimte en het ontspannen Franse leven, terwijl de uitgestrekte zandstranden van de Atlantische Oceaan zich op korte afstand bevinden.’

Ook Petri wil Frankrijk verlaten

Magda is niet de enige deelnemer uit B&B Vol Liefde die Frankrijk wil verlaten. Eerder maakte LINDA. bekend dat ook Petri haar woning te koop heeft gezet en naar Nederland wil terugkeren. ‘Sinds een paar weken staat de woning te koop’, vertelt ze. ‘Ik woon hier fantastisch en heb een geweldige tijd gehad, maar ik mis het sociale leven in Nederland.’ De rustige omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. ‘Ik zit op het platteland en moet altijd de auto pakken als ik ergens naartoe wil. Dan ben ik al snel tien minuten onderweg voordat ik bij een winkel ben, vrienden bezoeken duurt een halfuur of langer. Er gebeurt hier weinig spontaan en dat mis ik.’