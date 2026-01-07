Loes Haverkort

Loes Haverkort (44) over dood vader: ‘Pas op mijn 40e ben ik woedend geworden’

07/01/2026

In Beau Monde vertelt Loes Haverkort openhartig over rouw, machteloosheid en de onverwachte vormen die verlies kan aannemen. De actrice verloor haar vader 24 jaar geleden en blikt terug op wat dat met haar deed, met vier jaar geleden een nieuwe ontwikkeling.

Loes Haverkort herkent de onhandigheid rondom verlies: willen helpen maar niet weten hoe. Ook bij zichzelf zag ze lange tijd een vermijdingsreflex, tot woede zich alsnog aandiende. Daarnaast vertelt Loes over de belangrijke rol van haar oom na het overlijden van haar vader, en het recente verlies van diezelfde oom.

Lees ook: Loes Haverkort winnaar Het Perfecte Plaatje

Machteloosheid rondom rouw

‘Ik kan me heel machteloos voelen als iemand in mijn omgeving een dierbare verliest. Je wilt er zijn voor een ander, iets zeggen of doen wat van betekenis is. Maar in werkelijkheid weet ik vaak niet wat ik diegene kan bieden, los van het uitspreken van ‘gecondoleerd”, vertelt ze in het interview. Andersom zag Loes die machteloosheid ook bij anderen: ‘Andersom heb ik het ook meegemaakt, toen mijn vader 24 jaar geleden overleed. Ik herinner me dat mensen met paniek in hun ogen tegenover me stonden, omdat ze niet wisten hoe ze mij konden helpen. Ik dacht: hoe fijn zou het zijn als je in zo’n situatie iets kunt geven aan iemand, een hart onder de riem, in de vorm van woorden en beelden?’

De woede kwam jaren later

‘Een paar jaar geleden ontdekte ik dat ik zelf nooit echt boos was geweest, al die jaren niet. Pas op mijn 40e ben ik woedend geworden, omdat mijn vader er niet meer is’, biecht Loes op. ‘Dat hele stadium had ik overgeslagen, maar op een gegeven moment moet het er alsnog uit. Al die stadia horen erbij, je moet er doorheen. Je kunt woede of depressie niet overslaan als je tot diepere acceptatie wilt komen.’

Lees ook: Dit is het gezin van Loes Haverkort

De oom die insprong

Na het overlijden van haar vader trad de oom van de actrice naar voren als steunpilaar. ‘Voordat mijn vader overleed, heeft hij nog tegen mijn oom gezegd: ‘Als ik er niet meer ben, zorg je dan voor mijn meisjes?’. Dat heeft mijn oom ter harte genomen.’ Recent verloor Loes echter ook hem: ‘Ook aan zijn hart, net als mijn vader.’

