Law & Order-ster Mariska Hargitay eerste vrouw in 15 jaar die Emmy’s presenteert

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mariska Hargitay gaat de 78e Emmy Awards presenteren. De ster en uitvoerend producent van Law & Order: SVU is daarmee de eerste vrouw in vijftien jaar die de uitreiking leidt.

De ceremonie vindt plaats op maandag 14 september in het Peacock Theater in LA Live en wordt live uitgezonden op NBC en Peacock. Mariska Hargitay volgt daarmee Jane Lynch op als laatste vrouwelijke presentator van de Emmy’s, nadat Lynch de show in 2011 presenteerde.

Vereerd met presentatie

Mariska Hargitay noemt het presenteren van de Emmy’s een grote eer. ‘Belangrijke verhalen aan het licht brengen is de kern van mijn carrière. Het is een grote eer voor mij om de 78e Emmy Awards te presenteren – in het jaar dat mijn geliefde NBC zijn 100-jarig bestaan viert – en deze buitengewone gemeenschap van verhalenvertellers te eren’, vertelt ze. Ze vervolgt: ‘Of het nu een acteur of een regisseur is, een kostuumontwerper of een geluidsontwerper, we hebben allemaal het voorrecht om mee te werken aan televisieprogramma’s die ons verbinden. Ongeacht hoe, waar of wanneer we kijken, we zijn samen in ons lachen, onze tranen, onze liefde voor verhalen – en onze enthousiaste verwachting om te zien wat er vervolgens gebeurt.’

Bijzondere keuze voor NBC

De keuze voor Mariska valt op, omdat de Emmy’s de afgelopen jaren vooral werden gepresenteerd door stand-upcomedians, late-nightpresentatoren of komische acteurs. Toen NBC de uitreiking in 2022 voor het laatst organiseerde, was Kenan Thompson de presentator. Jen Neal, uitvoerend vicepresident live-evenementen en specials bij NBC/Peacock, zegt dat Hargitay goed past bij het jubileumjaar van NBC. ‘Mariska heeft haar plaats tussen de iconen van de televisie verdiend,’ aldus de vicepresident. ‘Weinig artiesten hebben zo’n grote impact op de televisie gehad als Mariska. 27 seizoenen lang heeft ze kracht, compassie en menselijkheid gebracht aan een van de meest geliefde personages op tv. Nu NBC 100 jaar onvergetelijke verhalen viert, kunnen we ons niemand beter voorstellen om mee te helpen de ongelooflijke erfenis van de televisie te vieren.’

Bekend van het Emmy-podium

Hargitay is geen onbekende bij de Emmy’s. Ze won in 2006 de prijs voor beste actrice in een dramaserie voor Law & Order: SVU en werd tussen 2004 en 2011 acht keer in die categorie genomineerd. Ook won ze in 2017 een News and Documentary Emmy als producent van I Am Evidence. Sinds 1999 speelt ze Captain Olivia Benson in SVU, dat geldt als de langstlopende live-action dramaserie in de geschiedenis van primetime televisie. Daarnaast is ze uitvoerend producent en regisseur van de serie, die dit najaar aan het 28e seizoen begint en de 600e aflevering bereikt.

Groot jaar voor Hargitay

Cris Abrego, voorzitter van de Television Academy, noemt Mariska een van de meest geliefde sterren van de televisie. ‘Mariska is een van de meest geliefde sterren van de televisie. Haar talent, authenticiteit en buitengewone band met het publiek hebben haar tot een blijvende kracht in onze industrie en cultuur gemaakt’, aldus de voorzitter. ‘We zijn ontzettend blij dat ze de Emmy-uitzending van dit jaar presenteert en weten dat ze er een onvergetelijke avond van zal maken ter ere van het beste van de televisie.’ Het nieuws volgt in een belangrijk jaar voor Hargitay, die onlangs haar Broadway-debuut maakte met Every Brilliant Thing. Haar persoonlijke documentaire My Mom Jayne, over haar moeder Jayne Mansfield, heeft al prijzen gewonnen en is dit jaar genomineerd voor een Emmy in de categorie documentaire.

Bron: Variety