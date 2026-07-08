Dolly Parton-musical komt eind dit jaar naar Broadway

Tekst: Evelien Berkemeijer

Broadway verwelkomt nog voor het einde van het jaar een musical over het leven van Dolly Parton. Dolly: A True Original Musical begint op 7 december met voorstellingen in het St. James Theatre en beleeft de officiële première op 19 januari 2027, op haar 81e verjaardag.

De productie ging in de zomer van 2025 in Nashville in première onder de titel Dolly: An Original Musical. Voor de overstap naar New York is de titel licht aangepast, maar het creatieve team blijft grotendeels hetzelfde.

Parton opnieuw naar Broadway

Voor Dolly wordt het haar tweede Broadway-productie, na 9 to 5: The Musical uit 2009. De nieuwe musical bevat muziek van Dolly, met nieuwe nummers en bekende klassiekers uit haar repertoire, en een script dat ze schreef met Maria S. Schlatter. Tony Award-winnaar Bartlett Scher regisseert de productie, terwijl Mandy Moore opnieuw de choreografie verzorgt.

‘Mijn hele leven is één grote musical geweest. Eigenlijk een grandioze opera,’ aldus Dolly in een verklaring. ‘We hebben een fantastische regisseur, decors, kostuums, choreografie, muziek en alles wat je nodig hebt voor een geweldige, vermakelijke show. Ik kan niet wachten om jullie daar te zien!’

Bijna een jaar aan voorstellingen

De kaartverkoop begint deze week, eerst met een voorverkoop voor Capital One-kaarthouders en daarna met de reguliere verkoop. De producenten mikken op een lange speelperiode: tickets komen beschikbaar voor voorstellingen van 7 december tot en met 21 november 2027. De cast is nog niet bekendgemaakt. In Nashville werd Dolly op verschillende momenten in haar leven gespeeld door Katie Rose Clarke, Carrie St. Louis en Quinn Titcomb. Het muzikale team bestaat onder anderen uit Stephen Oremus als muzikaal leider, Charity Wicks als muzikaal directeur, John Clancy voor de orkestraties en Kent Wells als muzikaal adviseur.

Verhaal achter de strass-steentjes

Regisseur Bartlett Scher zegt dat hij in Nashville merkte hoe sterk het publiek zich met Dolly verbonden voelt. ‘Tijdens onze wereldpremière in Nashville was ik overweldigd door de diepe band die het publiek met Dolly heeft. Zodra je haar naam noemt, lichten mensen op en delen ze momenten waarop ze door haar geïnspireerd en blij zijn geraakt. Maar ondanks al die oprechte liefde heeft Dolly haar verhaal nog nooit echt gedeeld. Ze heeft wel eens een glimp van zichzelf laten zien, maar deze musical geeft haar de kans om haar onverbloemde verhaal in haar eigen woorden te onthullen. Nu we ons voorbereiden op Broadway, zijn we verheugd om te laten zien dat strass-steentjes nooit haar hele verhaal waren.’

Voor fans lijkt de musical voorlopig de beste kans om haar op een podium te zien. Dolly annuleerde in mei haar geplande concertreeks in Las Vegas vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen, al zei ze toen dat ze goed reageerde op medicijnen en behandelingen en elke dag beter werd.

Over de geannuleerde concerten van Dolly Parton:

BRON: VARIETY