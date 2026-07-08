Mart Smeets eerlijk over nieuwe Avondetappe: ‘Die mooie kastelen waren het toetje’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mart Smeets vindt het jammer dat De Avondetappe niet langer vanuit een kasteel in Frankrijk wordt gemaakt. De oud-NOS-coryfee zei woensdag in de Coen & Sander Show dat hij begrijpt waarom de keuze is gemaakt, maar dat de Franse sfeer wel iets toevoegde aan het programma.

Vanwege bezuinigingen en het WK Voetbal wordt De Avondetappe, gepresenteerd door Dione de Graaff, dit jaar vanuit een studio in Nederland gemaakt. Ook is het wielerpraatprogramma verplaatst van de late avond naar de vooravond. Die keuze lijkt goed uit te pakken: de dagelijkse talkshow over de Tour de France begon zondag met bijna 900.000 kijkers. Toch heeft Mart Smeets ook gezien wat er níét was.

Nieuwe opzet door bezuinigingen

Mart was woensdag telefonisch te gast in de Coen & Sander Show op radiozender Joe. Daar werd hem gevraagd wat hij vindt van de nieuwe opzet van De Avondetappe. ‘Nou, ik weet waarom dat zo is. Ik weet dat er een ontzettend hoeveelheid geld ingeleverd moest worden en dan ga je schrappen. Dan kom je de post Ronde van Frankrijk en De Avondetappe tegen en dan zie je een ploeg van 24 mensen die naar Frankrijk gaat met tien auto’s. Ja, dat kan dan niet. En dan moet er een streep door. De penningmeester is daar heel rigoureus in geweest.’

‘Het toetje van de dag’

Het programma wordt nu gemaakt vanuit een studio in Huissen. Volgens Mart draait het uiteindelijk ‘niet zozeer om die mooie, lichte kasteeltjes in Frankrijk, maar om de inhoud’, al erkent hij dat de beelden vanuit Frankrijk anders ogen dan vanuit een hotel in Huissen. ‘Die mooie kastelen waren eigenlijk het toetje van de dag’, verklaarde hij. ‘Maar wat niet kan, kan niet.’

Jammer voor Dione

Mart ziet de verandering als onderdeel van een bredere versobering bij de NOS. ‘De versobering heeft ook bij de NOS toegeslagen en daar hebben ze naar moeten luisteren.’ Vooral voor Dione vindt hij het spijtig. ‘Ik vind het ook jammer voor Dione. Zij past precies in die mooie kasteeltjes en in de sfeer van die beelden uit Frankrijk. Maar nogmaals, wat niet kan, kan niet.’

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BRON: AD