Bakken kritiek op ‘onbeschofte’ en ‘arrogante’ Mart Smeets in docu: oud-NOS-coryfee ‘biedt makers excuses aan’

Oud-NOS-coryfee Mart Smeets heeft volgens de NTR zijn excuses aangeboden aan de makers van de documentaire Buiten Beeld, over de werkcultuur in Hilversum. Dat heeft de omroep maandag laten weten. Smeets lag onder vuur vanwege zijn uitlatingen in het programma. Smeets was niet bereikbaar voor commentaar.

Hij reageerde fel op vragen van presentator Coen Verbraak over een incident waarbij hij presentatrice Aïcha Marghadi op de redactie van NOS Sport voor schut zou hebben gezet. “Ik kan het me niet herinneren en ik kan me niet indenken dat dit gezegd is, ik vind het een non-onderwerp voor dit programma, klaar”, zei Smeets in de documentaire over dit incident. Zijn uitspraken leidden tot veel kritiek, onder meer op sociale media.

Mart Smeets in Buiten Beeld (npo start) pic.twitter.com/sDrRChkNWY — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) February 4, 2024

‘Onbeschoft en intimiderend’

Voormalig Talpa-baas Paul Römer noemde de uitspraken van de oud-NOS-presentator in het programma “onbeschoft en intimiderend”, zei hij in het radioprogramma Spraakmakers. “Dit was een standaard voorbeeld van het gedrag waar we het met z’n allen over hebben, ik vond het ontluisterend”, aldus Römer. “De hautainiteit die uit dit antwoord spreekt.”

‘Geschrokken van eigen reactie’

“Mart Smeets heeft contact opgenomen met de makers en zich verontschuldigd”, laat een woordvoerder van de NTR weten. “Hij is geschrokken van zijn eigen reactie op de vragen van Coen.” In de documentaire praat Coen Verbraak met een aantal redacteuren en presentatoren over de werkcultuur in Hilversum. De NTR heeft de documentaire gemaakt naar aanleiding van de presentatie van de Commissie-Van Rijn afgelopen donderdag. Uit het onderzoek bleek dat drie op de vier medewerkers bij de publieke omroep wel eens te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag.

Fragmenten honderdduizenden keren gedeeld

De documentaire Buiten beeld wordt maandagavond op 23.10 uur uitgezonden op NPO2. De film is al vanaf vrijdag te zien op NPO Start. Volgens de NTR is de documentaire al “veel bekeken via NPO Start, veel meer dan gemiddeld bij een zogenoemde voorplaatsing van NTR-programma’s.” Fragmenten uit de uitzending werden op sociale media honderdduizenden keren gedeeld.

Misschien een vervolg

De NTR laat weten niets aan de uitzending te wijzigen naar aanleiding van de excuses van Smeets en het nieuws dat Matthijs van Nieuwkerk en RTL de samenwerking op de lange baan hebben geschoven. De omroep sluit niet uit dat de documentaire van Coen Verbraak een vervolg krijgt: “We willen het onderwerp sowieso graag op de agenda houden. Door te praten over dit onderwerp kunnen grenzen worden afgebakend en afgesproken dat bepaalde gedragingen niet meer worden getolereerd.”

