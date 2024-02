Medewerkers NPO werden bij keel gegrepen, ‘verrot gescholden en in gezicht gespuugd’

Medewerkers van de NPO zijn zowel fysiek als verbaal geïntimideerd, blijkt uit het onderzoek van de Commissie-Van Rijn, die donderdag haar rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) presenteerde. Voorbeelden daarvan zijn medewerkers die bij hun keel gegrepen zijn of fysiek tegen de grond geduwd werden, tot medewerkers die “verrot gescholden” zijn.

De commissie omschrijft diverse categorieën van wangedrag. Van fysieke, verbale en non-verbale intimidaties, tot kleineren en ondermijnen, roddelen, uitsluiten en negeren, discriminatie en racisme en het tot object maken van vrouwen en jonge (homoseksuele) mannen.

In gezicht gespuugd

Fysieke intimidatie uitte zich onder andere in “collega’s die bij hun keel gegrepen zijn, collega’s die over tafel getrokken werden, collega’s die tegen de muur gedrukt zijn, neus aan neus staan met collega’s, collega’s die fysiek tegen de grond geduwd zijn, collega’s die in hun gezicht gespuugd zijn, en collega’s die aan hun arm vastgepakt zijn”. Ook wordt gesproken over ongewenst fysiek contact, zoals “tegen de wil gezoend worden op de mond of in de nek, of het knijpen in of beethouden van billen, borsten en geslachtsdelen van collega’s”.

Schreeuwcultuur

Bij verbale intimidatie spreken medewerkers onder meer van een “schreeuwcultuur”, met “enorme stemverheffingen” en “enorme ruzies”, “mensen die vernederd zijn tot ze huilend wegliepen”, “keiharde tirades” op de gang, en medewerkers die “de grond ingetrapt werden”, aldus het rapport.

Vrouwen kregen bijvoorbeeld te maken met “uitgesproken seksuele grappen en opmerkingen”, zoals “je broek zit heel leuk strak”, “wil je mijn wortel zien?”, “heb je weleens geneukt?”, “waarom heb je dat rokje van vorige week niet aan?”.

Pesten en seksisme

Meerdere medewerkers van kleur hebben aangegeven dat ze zich “niet als gelijke beschouwd voelen” stelt het rapport. Volgens de medewerkers komt dit doordat “er weinig ruimte is voor mensen die afwijken van de norm”, met als resultaat dat zij “binnen de lagere rangen van de omroepen werken”, waarop ze weinig invloed hebben.

De commissie sprak met 190 medewerkers, nadat zij van ongeveer 2500 respondenten antwoorden kregen op vragenlijsten over het type gedragingen dat medewerkers hebben ervaren. Driekwart van de gesproken medewerkers zei pesten te hebben ervaren, ruim de helft van hen ervoer seksisme. De commissie zegt geschrokken te zijn van de grote schaal en de ernst van de meldingen.