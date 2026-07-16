Prins William ‘kapot’ van uitschakeling Engeland op WK: ‘Jullie hebben alles gegeven’

Tekst: Ruth Smeets

Prins William (43) is teleurgesteld na de uitschakeling van Engeland op het WK voetbal. De Engelse ploeg verloor woensdagavond in de halve finale met 2-1 van Argentinië.

De zoon van koning Charles zegt er ‘kapot van’ te zijn, maar benadrukt dat hij vooral trots is op de prestaties van het team. Ook Buckingham Palace, premier Sir Keir Starmer en David Beckham (51) spreken hun steun uit.

Prins William prijst vechtlust van Engeland

‘Engeland, jullie hebben alles gegeven en we zijn allemaal ontzettend trots op jullie. Dank aan iedereen op en naast het veld voor een geweldig toernooi’, schrijft prins William op Instagram Stories. Volgens de prins heeft de ploeg het hele land geïnspireerd. ‘De strijdlust en het geloof die jullie hebben laten zien, hebben ons allemaal geraakt. Dit was het meest complete Engelse team ooit op een toernooi. Houd jullie hoofd hoog.’

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Buckingham Palace spreekt steun uit

Ook de koninklijke familie staat stil bij de nederlaag. ‘Hoewel jullie, de Three Lions, vandaag misschien jullie wonden likken, blijven jullie de trots van een hele natie. Jullie zullen weer opstaan’, laat Buckingham Palace weten. Premier Sir Keir Starmer reageert eveneens teleurgesteld. ‘Dit was niet het resultaat waarop we allemaal hoopten. Maar dit Engelse team heeft werkelijk alles gegeven.’

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David Beckham bedankt spelers en supporters

Niet alleen de koninklijke familie en de premier steunden het Engelse team. David Beckham bekeek de wedstrijd in Atlanta vanaf de tribune, samen met zijn vrouw Victoria en hun kinderen Romeo, Cruz en Harper. De oud-profvoetballer noemt het verlies ‘een teleurstelling voor ons allemaal, maar ook een bron van herinneringen die ons blijven inspireren en die we nooit zullen vergeten’. Daarnaast bedankt David iedereen die Engeland tijdens het WK heeft gesteund. ‘Dank aan ons team, onze supporters en ons land voor alles wat jullie ons tijdens dit WK hebben gegeven.’

Argentinië neemt het zondag in New Jersey op tegen Spanje, dat dinsdagavond met 2-0 won van Frankrijk. Engeland speelt zaterdag tegen Frankrijk in de troostfinale.