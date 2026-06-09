Ariana Grande en Ethan Slater na bijna drie jaar uit elkaar

Tekst: Ruth Smeets

Ariana Grande (32) en Ethan Slater (34) hebben hun relatie beëindigd. De zangeres en actrice en de acteur waren bijna drie jaar een stel.

Een bron zegt tegen het Amerikaanse entertainmentblad People dat Ariana Grande en Ethan Slater al een paar maanden geleden uit elkaar zijn gegaan. Dat gebeurde volgens de ingewijde zonder ruzie.

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Relatie in goed overleg beëindigd

Volgens de bron hebben Ariana en Ethan niet overhaast besloten om ieder hun eigen weg te gaan. ‘Ze hebben hier veel tijd en aandacht aan besteed en besloten hun eigen weg te gaan’, zegt de ingewijde. ‘Ze zijn nog steeds vrienden en steunen elkaar enorm.’

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Ariana en Ethan leerden elkaar kennen tijdens de opnames van Wicked. In de film speelde Ariana de rol van Glinda en was Ethan te zien als Boq. In november 2024 maakten de twee bekend dat zij een relatie hadden. Na de bevestiging van hun relatie verschenen Ariana en Ethan samen bij verschillende evenementen rond de promotie van de film. Ethan was tot vlak daarvoor getrouwd met Lilly Jay. Ariana had eerder relaties met onder anderen Pete Davidson, Mac Miller, Big Sean en Dalton Gomez. Met die laatste was ze minder dan twee jaar getrouwd.

Drukte rond nieuw album

Ariana is momenteel druk met de promotie van haar nieuwe album Petal, dat op 31 juli verschijnt. De eerste single Hate that I made you love me kwam deze week binnen op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Daarmee scoorde de zangeres haar tiende nummer 1-hit in de Verenigde Staten. Ze is pas de dertiende artiest die dat bereikt. Ook begon ze afgelopen week aan haar langverwachte tournee.