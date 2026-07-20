Dít was volgens prins Harry de reden van de Engelse uitschakeling op het WK

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry sprak zich uit over waarom Engeland niet de WK-finale zou hebben bereikt.

Harry sprak over de nederlaag in een uitzending van James Corden op Fox Sports. Ook voormalig international Rio Ferdinand schoof aan. Engeland kwam met 1-0 voor, maar zag Argentinië de wedstrijd alsnog omdraaien en met 2-1 winnen. Prins Harry denkt dat Engeland vooral door een gebrek aan overtuiging naast een plek in de WK-finale greep. Volgens de hertog van Sussex veranderde de ploeg na de voorsprong tegen Argentinië te snel van speelwijze.

Engeland schrok van de voorsprong

Volgens Harry leek de Engelse ploeg niet goed te weten hoe zij met de voorsprong moest omgaan. ‘Het draait om mentaliteit. Volgens mij schrokken ze er een beetje van. Ze dachten: verdorie, we staan met 1-0 voor tegen Argentinië. Daarna ontstond meteen de neiging om alleen nog maar te verdedigen.’ De hertog nam het tegelijkertijd op voor bondscoach Thomas Tuchel. De Duitser kreeg veel kritiek vanwege zijn defensieve wissels en het feit dat onder anderen Bukayo Saka en Marcus Rashford op de bank bleven. Prins Harry gelooft niet dat de terughoudende speelwijze vooraf was bedacht. ‘Ik denk niet dat het een tactische keuze was. Volgens mij was dat niet het plan. Het gebeurde gewoon.’

Meer durf nodig tegen Argentinië

Prins Harry vond dat Engeland na de openingstreffer op zoek had moeten blijven gaan naar een tweede doelpunt. ‘Na 72 of 73 minuten, of wanneer het precies was, kun je tegen zo’n ploeg niet alleen maar proberen een voorsprong van 1-0 te verdedigen. Dat kan gewoon niet. Mentaliteit draait om geloof. Als je met 1-0 voorstaat, moet je geloven dat je er ook 2-0 van kunt maken.’

Harry belandde zelf in het laagste elftal

Later in het gesprek ging het over prins Harry’s eigen kwaliteiten als voetballer. Corden grapte dat zijn vriend waarschijnlijk naar een school ging die te chic was om voetbal aan te bieden. Prins Harry vertelde dat hij op zijn voorbereidende school nog in het eerste elftal speelde, maar later flink terugviel. ‘Op de voorbereidende school zat ik in het eerste elftal. Daarna ging ik naar een grotere school en kwam ik in het E-team terecht. Je had daar teams van A tot en met E.’ De prins maakte ook duidelijk dat hij de sport liever football dan soccer noemt. Toen Corden het Amerikaanse woord gebruikte, reageerde Harry verbaasd. ‘Te chic om soccer te spelen? Waarom noem je het soccer?’ Daarna grapte hij dat op zijn school vrijwel alles mogelijk was. ‘Het was zo’n chique school dat alles een keuzevak was. Er was ook gewoon een voetbalteam.’