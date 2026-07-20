Anne Hathaway geeft update over de film The Princess Diaries 3

Tekst: Ruth Smeets

Er lijkt eindelijk schot te zitten in de ontwikkeling van The Princess Diaries 3. Anne Hathaway (43) vertelt in een interview met SiriusXM dat de makers een belangrijke stap hebben gezet. Daarvoor moest het eerdere script wel volledig worden losgelaten.

De filmreeks draait om de Amerikaanse Mia, die ontdekt dat ze de kroonprinses is van het fictieve Europese koninkrijk Genovia. Anne Hathaway zal in het derde deel opnieuw in de huid kruipen van Mia Thermopolis, die inmiddels koningin van Genovia is.

Verhaal moest opnieuw worden bedacht

Volgens Anne hebben de makers onlangs een doorbraak bereikt rond het verhaal. De nieuwe plannen betekenen wel dat ze opnieuw moesten beginnen met het script. ‘Ik kan zeggen dat we volgens mij een doorbraak hebben gehad met het verhaal’, aldus de actrice. ‘Ik denk dat we de goede kant opgaan. Met het script waar we aan werkten, moesten we door deze nieuwe richting eigenlijk opnieuw beginnen. Dat is waarschijnlijk niet de update waarop iemand zit te wachten, maar we hebben er allemaal een heel goed gevoel over dat dit de juiste versie gaat worden.’ Regisseur Adele Lim liet eerder weten dat de makers niets willen overhaasten. ‘We willen vooral dat het verhaal klopt, omdat deze filmreeks door zoveel mensen geliefd is’, zei ze in mei tegen Variety.

Zwangerschap Anne Hathaway maakt planning onzeker

Wanneer de opnames van start kunnen gaan, is nog niet bekend. Anne maakte in juni bekend dat ze haar derde kind verwacht. Daardoor kan ze op dit moment nog weinig zeggen over de planning. ‘Ik ben druk bezig met het krijgen van mijn derde kind en daardoor weet ik nu even niet precies wanneer ik The Princess Diaries 3 kan maken’, vertelde ze aan presentator Andy Cohen. Ook achter de schermen wordt nog gewerkt aan het opname- en productieschema. Een releasedatum voor de film is daarom nog niet aangekondigd.

Bekende gezichten keren mogelijk terug

Behalve Anne Hathaway kunnen kijkers mogelijk meer bekende acteurs uit de eerdere films verwachten. Lim beloofde alvast ‘veel leuke terugkomsten’ van castleden uit de oorspronkelijke delen. In die films waren onder anderen Julie Andrews en Mandy Moore te zien. The Princess Diaries verscheen in 2001, gevolgd door The Princess Diaries 2: Royal Engagement in 2004. De films zijn gebaseerd op de boeken van Meg Cabot en brachten wereldwijd samen ongeveer 300 miljoen dollar op. Het derde deel is sinds 2022 in ontwikkeling.