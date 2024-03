Jan Kooijman had ‘stereotype’ gayrol in film graag anders gezien

Jan Kooijman staat nu niet meer achter de “stereotype” rol die hij speelde in de film Hartenstraat uit 2014. Kooijman speelt in de film een homoseksuele man, maar terugblikkend had Kooijman het personage toch graag anders gezien, vertelt hij in het NPO Radio 1-programma MISCHA!

“Ik denk dat je als mens, en zeker als acteur, naarmate je ouder wordt, leert wat je wel en niet belangrijk vindt. Dus dat zou ik bij een rol misschien een beetje anders doen”, zegt Kooijman over zijn rol in de film van Sanne Vogel.

Stereotyperend

De inmiddels 42-jarige Kooijman speelde een “love-interest” van het personage van Egbert Jan Weeber. “Ja, god, de hele styling en de manier waarop het script geschreven was… Daar kon ik ook niet heel veel aan doen”, aldus de acteur. “Ik zou daar misschien nu wel iets over zeggen. Misschien iets zeggen in de trant van: kan het misschien iets minder stereotyperend?”