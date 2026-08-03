Zien! Harry Styles gaat keihard onderuit tijdens concert

Tekst: Ruth Smeets

Harry Styles (32) heeft zijn publiek in Mexico-Stad zaterdag flink laten schrikken. De zanger gleed tijdens zijn concert uit en kwam hard ten val.

Het incident gebeurde meteen aan het begin van de show. Op beelden die online worden gedeeld, is te zien hoe Harry Styles tijdens het openingsnummer zijn evenwicht verliest. Vermoedelijk was de vloer nog glad door het noodweer dat eerder over de stad trok.

Harry Styles maakt een flinke uitglijder

De Britse popster liep enthousiast over het podium toen hij plotseling onderuitging. Hij belandde op zijn achterwerk, waarop vanuit het publiek geschrokken reacties klonken. Harry bleef echter niet lang bij de pakken neerzitten. In plaats van direct overeind te krabbelen, maakte de zanger er een onderdeel van zijn optreden van. Hij poseerde op de grond en zong liggend verder. Enkele seconden later stond hij met een brede glimlach weer op, tot groot enthousiasme van zijn fans.

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Nog meer shows in Mexico

De rest van het concert verliep zonder verdere problemen. Harry Styles blijft de komende week in Mexico-Stad, waar hij nog meerdere optredens geeft voor zijn Together, Together-tour. Het is niet de eerste keer dat hij tijdens deze tour op de grond belandt. Eerder verslikte hij zich in water en bleef hij daarna een tijdje liggen. Dit keer deed hij de titel van zijn hit Falling wel erg veel eer aan.