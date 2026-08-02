Déze pijnlijke onthulling was het einde van de vriendschap tussen prinses Diana en Sarah Ferguson

Tekst: Ruth Smeets

Ooit waren prinses Diana en Sarah Ferguson twee handen op één buik. Ze kenden elkaar al voordat ze trouwden met de zonen van koningin Elizabeth en deel uitmaakten van de Britse koninklijke familie. Maar tegen de tijd dat Diana in 1997 om het leven kwam, hadden de twee al ongeveer een jaar geen contact meer.

Jarenlang werd beweerd dat de vrouwen rivalen waren, maar volgens Sarah lag dat anders. Wel gaf zij toe dat hun vriendschap geregeld onder druk stond. Uiteindelijk bleek één passage uit haar autobiografie mogelijk de druppel.

Al jong met elkaar verbonden

Prinses Diana en Sarah Ferguson bewogen zich van jongs af aan in dezelfde adellijke kringen. Hun moeders waren bevriend en de twee kwamen elkaar als meisjes soms tegen bij polowedstrijden en paardenevenementen. Bovendien waren ze verre familie van elkaar. Pas rond 1980 groeide het contact uit tot een hechte vriendschap. Diana was toen negentien en Sarah 21. Toen Diana eenmaal met koning Charles was getrouwd, hielp zij haar vriendin om dichter bij de koninklijke familie te komen. Tijdens Royal Ascot in 1985 regelde ze dat Sarah naast prins Andrew zat. De vonk sloeg over en een jaar later trouwden de twee.

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Steun bij de spanningen aan het hof

Prinses Diana en Sarah Ferguson zouden elkaar vooral hebben gevonden in hun moeite met het leven binnen de monarchie. Volgens koninklijk auteur Andrew Lownie kwam prinses Diana vaak bij Sarah langs om haar hart te luchten. ‘Diana ging iedere zondag naar Sarah Ferguson en samen klaagden ze over de koninklijke familie. Ze voelden zich allebei sterk beperkt door het leven aan het hof’, vertelde hij. Toch ontstonden er gaandeweg irritaties. Prinses Diana zou Sarah te luidruchtig en te uitbundig hebben gevonden. Ook vreesde ze dat het gedrag van haar schoonzus invloed had op haar eigen imago. Daardoor nam ze steeds meer afstand.

Een opmerking over schoenen deed pijn

De breuk wordt vaak in verband gebracht met Sarahs autobiografie My Story: Sarah, the Duchess of York uit 1996. Daarin schreef ze over schoenen die zij van prinses Diana had gekregen. ‘Toen ik in Clapham woonde, hielp Diana mij door mij al haar schoenen te geven, en helaas ook haar voetzoolwratten. We hadden dezelfde schoenmaat.’ Volgens schrijfster Tina Brown kwam die passage hard aan. Zij noemde de opmerking fataal. ‘Ze schreef dat ze een wrat had gekregen door een paar schoenen van prinses Diana te lenen. Godinnen hebben geen wratten.’ Sarah zou meerdere keren haar excuses hebben aangeboden, maar prinses Diana verbrak het contact.

Verzoening kwam te laat

Sarah verklaarde later dat ze niet goed begreep waarom prinses Diana zo lang boos bleef. ‘Aan het einde hadden we een jaar niet met elkaar gesproken. Ik wist nooit precies waarom, behalve dat wanneer Diana eenmaal iets in haar hoofd had, het daar een tijd bleef zitten.’ Ze bleef brieven sturen in de hoop het uit te praten. Volgens Sarah leek prinses Diana vlak voor haar dood alsnog toenadering te willen zoeken. ‘De dag voordat ze stierf, belde ze een vriendin van mij en zei ze: “Waar is die rooie? Ik wil met haar praten.”’ Tot een gesprek kwam het nooit meer. Prinses Diana overleed in 1997 op 36-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Parijs. Sarah bleef daarna liefdevol over haar spreken. ‘Ik hield van haar en ik houd nog steeds van haar. Mijn hart zal altijd bij haar zijn.’