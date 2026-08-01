Prins Harry eet in Californië nog altijd voor déze Britse kost

Tekst: Ruth Smeets

Hoewel prins Harry (41) al enkele jaren niet meer in Groot-Brittannië woont, blijft hij volgens Meghan Markle trouw aan de smaken uit zijn jeugd. De hertogin van Sussex vertelde in MasterChef Australia dat haar man vooral houdt van ‘vlees, aardappelen en roomsaus’.

Zelf eet Meghan liever vis, gegrild vlees en gerechten met veel citrusvruchten. Daardoor is het volgens haar niet altijd eenvoudig om voor het hele gezin te koken. Ze zei dat ze daarbij ‘rekening moet houden met nogal wat smaken’.

Kinderen eten graag mee

Prins Archie en prinses Lilibet zijn volgens Meghan enthousiaste eters. Ze helpen bovendien regelmatig bij het klaarmaken van de maaltijden. Opvallend genoeg zijn de kinderen ook dol op spruitjes, iets wat bij de juryleden voor verraste reacties zorgde. Samen eten vindt de hertogin belangrijk. ‘Tijd met het gezin vind ik echt cruciaal om via eten verbinding te maken, dus we eten zo vaak mogelijk samen’, vertelde ze tijdens de uitzending.

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Tijdens de aflevering belde prins Harry kort in. Meghan sprak hem aan als ‘mijn liefste’ en liet hem kennismaken met de kandidaten en juryleden. Ook toonde ze hem de gerechten die tijdens de opdracht waren bereid. ‘Ik wou dat je deze gerechten kon proberen, ze zijn fantastisch’, zei ze. De prins sloot het gesprek af met de grap: ‘Het spijt me zeer dat ik u stoor.’ Meghan noemde hem daarop ‘charmant’. De kandidaten moesten voor de uitzending een gerecht maken dat ‘hertoginwaardig’ was.

Koken krijgt grotere rol

De aflevering werd in april opgenomen, toen Meghan en Harry in Australië waren. Het paar reisde daarheen in privécapaciteit om verschillende initiatieven onder de aandacht te brengen. In 2020 legden ze hun taken als senior werkende leden van het Britse koningshuis neer.

Meghan Markle werd bekend door haar rol in Suits, maar richt zich de laatste jaren steeds meer op koken en lifestyle. Via haar merk As Ever verkoopt ze luxe voedingsproducten. Daarnaast maakte ze twee seizoenen van With Love, Meghan voor Netflix.