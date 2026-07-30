Andrew Mountbatten-Windsor Getty Images

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Rechtszaak rondom dreiging Andrew Mountbatten-Windsor verplaatst naar december

Tekst: Ruth Smeets

30/07/2026

Alex Jenkinson, die wordt verdacht van het bedreigen van Andrew Mountbatten-Windsor, hoeft pas eind dit jaar voor de rechter te verschijnen.

De rechtszaak rondom Andrew stond aanvankelijk gepland voor deze week, maar is verplaatst naar 21 december. Reden voor het uitstel zijn zorgen over de geestelijke toestand van Jenkinson. Volgens PA Media heeft hij inmiddels een psychiatrisch onderzoek ondergaan. Het bijbehorende rapport wordt begin augustus verwacht.

Andrew als getuigenis via videoverbinding

Andrew zal naar verwachting als getuige worden gehoord. Vermoedelijk legt de jongere broer van koning Charles zijn verklaring in december af via een videoverbinding. Jenkinson werd op 6 mei opgepakt nadat hij zich dreigend zou hebben gedragen bij de woning van Andrew in Norfolk. Hij zou hem zowel lopend als met de auto hebben gevolgd. Bij zijn arrestatie bleek de verdachte een bijl bij zich te dragen.

Tekst gaat verder onder de video.

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Jenkinson ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de beschuldigingen. Hij is voorlopig op borgtocht vrij, maar moet zich aan strenge voorwaarden houden. Zo mag hij niet in de buurt komen van Sandringham, Buckingham Palace en Balmoral. Ook is ieder contact met Andrew verboden en mag hij Norfolk niet betreden.

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