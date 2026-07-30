Meghan Markle geraakt door documentaire: ‘Ik herken mezelf in al die verschillende ouders’

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle noemt Cookie Queens een ontroerend verhaal over opgroeien, ondernemerschap en de onvoorwaardelijke liefde van ouders.

De hertogin van Sussex woonde dinsdag in Los Angeles een speciale vertoning van de documentaire bij. De film volgt de jonge padvindsters Olive, Shannon, Ara en Nikki tijdens de hoogte- en dieptepunten van het koekjesverkoopseizoen. Meghan Markle en prins Harry zijn via Archewell Productions als uitvoerend producenten aan het project verbonden.

Geen droog oog in de zaal

Na de vertoning in bioscoop AMC The Grove ging Meghan samen met regisseur Alysa Nahmias in gesprek over de diepere betekenis van Cookie Queens. Volgens de hertogin is de documentaire veel meer dan een schattige film over koekjes. ‘Het is een briljant portret van de Amerikaanse cultuur en de wereldwijde traditie van de padvindsters’, zei ze. ‘Er zitten zoveel betekenisvolle, aardende momenten in die de film meer diepgang geven.’ Meghan vertelde dat er tijdens eerdere vertoningen geen droog oog in de zaal te bekennen was.

Jonge meisjes met grote ambities

Nahmias interviewde tientallen padvindsters voordat zij de vier gezinnen koos die in de documentaire worden gevolgd. Ze zocht bewust naar meisjes van verschillende leeftijden, achtergronden en sociaaleconomische situaties, voor wie de koekjesverkoop onderdeel was van een grotere persoonlijke ontwikkeling. Meghan was vooral onder de indruk van hun ondernemingszin. ‘Ik was echt onder de indruk van hoe goed deze meisjes op zo’n jonge leeftijd microfinanciering begrijpen’, zei ze. Volgens de hertogin laten de padvindsters zien hoe een nieuwe generatie vrouwen kennis, autonomie en financiële onafhankelijkheid in eigen hand kan nemen.

Advies van prins Harry geeft Meghan Markle houvast

Tijdens het gesprek kwam ook de rol van de ouders aan bod, die volgens Meghan alles overhebben voor hun kinderen. ‘Ik herken mezelf in al die verschillende ouders in de film die er alles voor over hebben voor hun kind; het is echt een prachtig verhaal.’ Toen haar werd gevraagd wat haar tijdens moeilijke momenten op de been houdt, verwees ze naar een advies van prins Harry uit zijn tijd als piloot in het Britse leger. ‘Zelfs als er een storm woedt, schijnt daarboven altijd de zon’, had hij haar verteld. Cookie Queens ging eerder dit jaar in première op het Sundance Film Festival en won daar een publieksprijs.