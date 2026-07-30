Vanaf déze datum zie je de nieuwe realityserie Christina Curry

Tekst: Ruth Smeets

Christina Curry krijgt haar eigen reallifesoap bij RTL 5. In Adam’s Family: 25 Jaar Later wordt de 35-jarige dochter van Adam Curry en Patricia Paay gevolgd tijdens een bijzondere periode in haar leven: de komst van haar dochter Cleo.

Vanaf 3 september zien kijkers hoe Christina Curry zich samen met haar vriend Kevin voorbereidt op het ouderschap. Van het inrichten van de babykamer tot een genderrevealparty: alle grote en kleine momenten rondom de zwangerschap komen voorbij.

Nieuwe levensfase voor Christina Curry

In de serie is uitgebreid te zien hoe Christina toeleeft naar haar bevalling. Ook de praktische en mentale uitdagingen die horen bij het moederschap worden niet uit de weg gegaan. Inmiddels is Cleo geboren. Christina kondigde haar komst aan met de woorden: ‘Welcome to the world, baby girl. You are so loved.’

Tekst gaat verder onder de video.

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Bijzonder weerzien voor Christina Curry

Adam’s Family: 25 Jaar Later draait niet alleen om Christina. Ook haar ouders spelen een belangrijke rol. Voor de serie zien Adam Curry en Patricia Paay elkaar na veertien jaar weer terug. Daarmee krijgt de soap een bijzonder familie-element, zeker omdat het gezin begin deze eeuw al samen te zien was in Adam’s Family.

Schoonfamilie volop in beeld

Ook de ouders van Kevin komen uitgebreid aan bod. Schoonvader Ruud staat altijd klaar om te klussen, terwijl schoonmoeder Loes volgens de makers als een leeuwin waakt over haar zoon, schoondochter en kleindochter Cleo. Adam zorgde vlak na de geboorte al voor opschudding door in zijn podcast te verklappen dat Christina was bevallen, nog voordat zij het nieuws zelf officieel bekendmaakte.