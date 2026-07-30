Bevestigd: Madonna komt zaterdag naar WorldPride in Amsterdam

Tekst: Ruth Smeets

Amsterdam krijgt zaterdag bijzonder bezoek. Madonna heeft aangekondigd dat ze aanwezig zal zijn bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. De Amerikaanse superster maakte het nieuws bekend via sociale media.

Een dag eerder had ze haar Nederlandse fans al op scherp gezet met de boodschap: ‘Ik heb iets waar ik over wil praten’. Die zin verwijst naar haar recente single Bring Your Love, die ze samen met Sabrina Carpenter uitbracht. Woensdag kwam vervolgens de bevestiging dat Madonna dit weekend naar Nederland afreist.

Rol van Madonna blijft geheim

Hoewel haar komst vaststaat, is nog niet duidelijk wat Madonna precies gaat doen. De organisatie heeft niet bekendgemaakt of ze zal optreden of hoeveel nummers ze eventueel zingt. Op het affiche wordt haar bijdrage aangeduid als Club Confessions, een naam die ze eerder gebruikte voor evenementen in onder meer Londen en Parijs. Daarmee lijkt de zangeres voort te bouwen op de sfeer rond haar nieuwe album CONFESSIONS II. Tijdens eerdere promotiefeesten verscheen ze eveneens onder de noemer Club Confessions.

Tekst gaat verder onder de video.

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Mogelijk samen met Honey Dijon

De kans bestaat dat Madonna zaterdag haar opwachting maakt tijdens de set van Honey Dijon. De Amerikaanse house-dj werkte in het verleden al vaker met haar samen. Zo maakte ze remixes van verschillende Madonna-nummers en draaide ze tijdens promotie-evenementen rond CONFESSIONS II. Ook in Londen stonden de twee al samen op het podium. Of dat in Amsterdam opnieuw gebeurt, blijft voorlopig een verrassing. Onder bezoekers zorgt de aankondiging in ieder geval voor veel enthousiasme. Een fan zei tegen AT5: ‘Fantastisch, iconic’. Diegene voegde daaraan toe: ‘Ik ben groot fan van haar. Dat zij komt is gewoon geweldig.’

Sterren op het podium

Madonna is niet de enige bekende naam die zaterdag in AFAS Live wordt verwacht. Ook Bebe Rexha en Paris Hilton staan op het programma van het tweedaagse festival. Voor het World Pride Music Festival is een apart toegangsbewijs nodig. Of Madonna naast het muziekfestival ook andere onderdelen van WorldPride bezoekt, is nog onzeker. Het is bijvoorbeeld niet bekend of ze aanwezig zal zijn bij de botenparade. De organisatie doet daar vooralsnog geen uitspraken over Haar komst sluit aan bij de boodschap van haar nieuwe album CONFESSIONS II. Op die plaat brengt Madonna een eerbetoon aan de clubcultuur van de jaren tachtig en aan haar fans uit de queer-gemeenschap. Daarnaast zijn er samenwerkingen te horen met onder anderen Sabrina Carpenter, Stromae en Martin Garrix.