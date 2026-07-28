Madonna - Getty Images

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Madonna deelt cryptische boodschap in het Nederlands

Tekst: Lisa Manche

28/07/2026

Madonna heeft op haar Instagram een cryptische boodschap in het Nederlands gedeeld. De Amerikaanse zangeres postte een afbeelding met de tekst: ‘Ik heb its waar ik over wil praten’, inclusief de spelfout. 

Recent nummer

Het is nog niet duidelijk wat Madonna met haar boodschap wil zeggen. Zelf gaat ze er namelijk niet op in. De tekst ‘I’ve got something I wanna talk about’ komt uit een nieuw nummer van Madonna genaamd Bring Your Love, dat ze samen met Sabrina Carpenter uitbracht. 

Madonna
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Speculaties 

Er wordt al wel volop gespeculeerd wat Madonna met de boodschap bedoelt. Sommigen denken dat ze mogelijk een optreden geeft bij de World Pride in Amsterdam, maar daar staat ze niet op het programma. Een woordvoerder van World Pride wil de speculaties niet bevestigen, maar ontkent ze ook niet.

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