Prins William onderbreekt vakantie en steekt slachtoffers van bosbranden hart onder de riem

Tekst: Lisa Manche

Prins William en zijn gezin genieten momenteel van hun vakantie. Maar de bosbranden in Europa gaan hem enorm aan het hart. De prins heeft daarom besloten om alle getroffenen een hart onder de riem te steken via een bericht op sociale media.

Bericht van William

In een Story op Instagram schrijft prins William dat zijn gedachten zijn bij iedereen die is getroffen door de verwoestende bosbranden in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. ‘We zijn enorm dankbaar voor de brandweerlieden, hulpdiensten en vrijwilligers die onvermoeibaar werken onder buitengewoon moeilijke omstandigheden.’

Ook schrijft de prins: ‘Deze gebeurtenissen zijn een sterke herinnering aan de uitdagingen die een steeds extremer klimaat met zich meebrengt. En aan het belang van de bescherming van mens en natuur.’

William en zijn inzet voor het milieu

Prins William zet zich al lange tijd in voor de natuur en het milieu. Zo lanceerde hij in 2020 een eigen project, de Earthshot Prize, om oplossingen te vinden voor het herstel van de natuur en het aanpakken van problemen zoals vervuiling.

Bosbranden Europa

Vanwege de heftige bosbranden in Europa zijn al meer dan 300.000 mensen geëvacueerd. Spanje en Frankrijk zijn het zwaarst getroffen vanwege de extreme temperaturen van de afgelopen tijd.