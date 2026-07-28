Karine uit Winter Vol Liefde gaat nieuw televisieavontuur aan: ‘Ik word dakloos’

Tekst: Lisa Manche

Het staat nog bij veel Winter Vol Liefde-fans op het netvlies gebrand: afgelopen seizoen stuurde B&B-eigenaar Klaas de goedlachse Karine al na een uur naar huis. Maar Karine gaat niet bij de pakken neerzitten. Ze heeft zich aangemeld voor een nieuw programma. En dat heeft een nare reden: ze is binnenkort dakloos.

Mantelzorg voor moeder

Karine zorgt momenteel intensief voor haar 92-jarige moeder, die grotendeels blind is. Ze vertelt aan De Telegraaf dat haar gezondheid flink achteruit gaat en dat ze hoopt dat er binnenkort plek is in een verzorgingstehuis. Voor Karine zelf zorgt dat alleen voor een probleem: ze mag niet in de gehuurde seniorenwoning van haar moeder blijven.’ De woning staat op haar naam en ik ben te jong voor dit huisje.’ Daarom kiest ze voor een nieuw avontuur.

Onderweg naar Liefde

Bij de pakken neerzitten doet Karine niet. Ze besluit om zich op te heven voor het KRO-NCRV-programma Onderweg naar Liefde, waarin mensen in een camper op zoek gaan naar de ware. ‘Ik heb een aantal oude afleveringen gezien en me daarna meteen opgegeven. Wat ik heb gezien, is dat het er allemaal veel relaxter en romantischer aan toegaat.’

Voorbereiding

Op dit avontuur wil ze zich beter voorbereiden. Daarom neemt ze binnenkort vast haar moeder mee in een gehuurde camper voor een reis door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. ‘Sterker nog: ik wil haar ook de B&B van Klaas laten zien, waar mijn avontuur zo abrupt ontstaan’, vertelt Karine. Maar even langs voor een kop koffie gaat ze niet. ‘Nee, daar heb ik geen trek in.’

Voor Karine komt het nieuwe programma als geroepen, maar ze hoopt wel serieus genomen te worden. ‘En zodra mijn moeder in een verzorgingstehuis woont, heb ik wel een dak boven mijn hoofd nodig.’