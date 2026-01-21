Klaas en Karine Winter vol Liefde

Karine vertelt: parfumrel in Winter vol Liefde was een misverstand

Tekst: Evelien Berkemeijer

21/01/2026

Karine Lintvelt wil nuanceren wat kijkers zagen rond het parfum-incident in Winter vol Liefde. Nog geen uur na aankomst moest ze vertrekken bij Klaas, die haar te heftig vond. Volgens Karine wekte de montage de indruk dat ze in zijn spullen rommelde, terwijl dat anders lag.

Karine is teleurgesteld in de uitzending van Winter Vol Liefde, die gisteren op tv te zien was. Ze vertelt wat er écht gebeurde in de badkamer van Klaas.

Lees ook: Nog geen uur later: Winter Vol Liefde-kandidate moet alweer vertrekken – Weekend Online

Wat er op tv te zien was

Op het scherm trok Klaas direct een duidelijke grens en koppelde hij daar gevolgen aan. Zijn woorden waren scherp: ‘Jij maakt gebruik van mijn toilet en besluit dan mijn parfum op jou te doen, dus je zit in mijn spullen zonder te vragen, dat gaat echt al mijn grenzen te boven.’ Het kwam bovenop haar ‘waterval aan woorden’ waar hij al door was overdonderd. Hij vertelde haar dat het geen match was en ze mocht naar huis.

Tekst gaat verder onder post.

Hoe Karine het zelf uitlegt

Karine stelt aan het AD dat het niet om snuffelen in privéspullen ging, maar om een zichtbaar aanwezige fles in de badkamer: ‘In de badkamer stond een fles Jean Paul Gaultier-parfum, open en zichtbaar.’ Uit nieuwsgierigheid testte ze de geur: ‘Geur zegt veel over een man, dus ik sprayde een beetje op mijn pols. Toen vertelde ik Klaas dat hij een lekkere parfum had.’ Terugkijkend stoort vooral het beeld dat is blijven hangen: ‘Het voelt alsof ik word neergezet als iemand die grenzen overschrijdt. Dat is jammer.’ Los van het tv-moment vierde ze alsnog haar verjaardag op reis: ‘Ik heb nog wekenlang door Oostenrijk, Zuid-Duitsland, Zwitserland en Noord-Italië getrokken. Het was een heerlijke vakantie.’

FOTO: THIRZA WIJNA + SCREENSHOT VIDEOLAND

Uit andere media

Party Winter Vol Liefde Klaas Oostenrijk Horizontal

Recordtijd: ‘Winter Vol Liefde’-kandidaat kan binnen een uur weer vertrekken

In Oostenrijk hoopt Klaas (53), vader van drie kinderen, in ‘Winter Vol Liefde’ een nieuwe liefde te vinden na het overlijden van zijn vrouw. Hij droomt van “een warme, sportieve, empathische vrouw”. In aflevering acht maakt Karine (51) haar entree, vol verwachting én met een uitgesproken voorkeur voor borst- en armhaar. Het botst sneller dan iemand had voorzien.
Weekend Winter Vol Liefde Klaas Oostenrijk Horizontal

Nog geen uur later: Winter Vol Liefde-kandidate moet alweer vertrekken

De kennismaking tussen Klaas (53) en Karine (51) in Winter Vol Liefde loopt in rap tempo spaak. In Oostenrijk zoekt hij na het verlies van zijn vrouw naar nieuw geluk en zegt te hopen op ‘een warme, sportieve, empathische vrouw’. Het bezoek van Karine, die dagen na aankomst 52 wordt en dat wil vieren in de bergen, blijkt geen duurzame match.
Vriendin Wasmachine Tijd Getty Images Wassen

Test het gloednieuwe wasparfum van Wasgeluk

Hou jij ook zo van de geur van schone was? Dit wordt nog fijner met wasparfum Magnolia Intens van Wasgeluk. En het allerleukst: je kunt dat nu zelf uitproberen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien