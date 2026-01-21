Karine vertelt: parfumrel in Winter vol Liefde was een misverstand

Tekst: Evelien Berkemeijer

Karine Lintvelt wil nuanceren wat kijkers zagen rond het parfum-incident in Winter vol Liefde. Nog geen uur na aankomst moest ze vertrekken bij Klaas, die haar te heftig vond. Volgens Karine wekte de montage de indruk dat ze in zijn spullen rommelde, terwijl dat anders lag.

Karine is teleurgesteld in de uitzending van Winter Vol Liefde, die gisteren op tv te zien was. Ze vertelt wat er écht gebeurde in de badkamer van Klaas.

Wat er op tv te zien was

Op het scherm trok Klaas direct een duidelijke grens en koppelde hij daar gevolgen aan. Zijn woorden waren scherp: ‘Jij maakt gebruik van mijn toilet en besluit dan mijn parfum op jou te doen, dus je zit in mijn spullen zonder te vragen, dat gaat echt al mijn grenzen te boven.’ Het kwam bovenop haar ‘waterval aan woorden’ waar hij al door was overdonderd. Hij vertelde haar dat het geen match was en ze mocht naar huis.

Hoe Karine het zelf uitlegt

Karine stelt aan het AD dat het niet om snuffelen in privéspullen ging, maar om een zichtbaar aanwezige fles in de badkamer: ‘In de badkamer stond een fles Jean Paul Gaultier-parfum, open en zichtbaar.’ Uit nieuwsgierigheid testte ze de geur: ‘Geur zegt veel over een man, dus ik sprayde een beetje op mijn pols. Toen vertelde ik Klaas dat hij een lekkere parfum had.’ Terugkijkend stoort vooral het beeld dat is blijven hangen: ‘Het voelt alsof ik word neergezet als iemand die grenzen overschrijdt. Dat is jammer.’ Los van het tv-moment vierde ze alsnog haar verjaardag op reis: ‘Ik heb nog wekenlang door Oostenrijk, Zuid-Duitsland, Zwitserland en Noord-Italië getrokken. Het was een heerlijke vakantie.’

