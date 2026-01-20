Nog geen uur later: Winter Vol Liefde-kandidate moet alweer vertrekken

Tekst: Evelien Berkemeijer

De kennismaking tussen Klaas (53) en Karine (51) in Winter Vol Liefde loopt in rap tempo spaak. In Oostenrijk zoekt hij na het verlies van zijn vrouw naar nieuw geluk en zegt te hopen op ‘een warme, sportieve, empathische vrouw’. Het bezoek van Karine, die dagen na aankomst 52 wordt en dat wil vieren in de bergen, blijkt geen duurzame match.

Karine geeft vooraf aan snel te voelen of het klopt. Vaak al binnen minuten, in elk geval binnen een uur. Ze verwoordt het zo: ‘Als die er niet is, of als er gelijk iets is waar je je aan ergert bij de ander bijvoorbeeld, dan wordt het niks.’ In deze ontmoeting krijgt die regel een letterlijke invulling. Klaas stuurt de Winter Vol Liefde-deelnemer namelijk binnen no time weer terug naar huis, zonder verjaardag in de bergen.

Lees ook: Kijkers vallen massaal over onverwachte komst vriendin Simone in Winter vol Liefde

Entree met vaart

Nog voor ze de deur binnenstapt, tekent Karine hartjes op haar auto en glijdt ze bijna uit voor de woning. Binnen prijst ze de omgeving, zegt dat Klaas eruitziet zoals verwacht en richt zich opgetogen tot de aanwezigen: ‘Nu ben ik wel heel benieuwd wie dit allemaal zijn!’ Eerder licht ze haar uitgesproken voorkeuren toe: ‘Eigenlijk vanaf het moment dat ik heel jong ben, was ik altijd al gecharmeerd van armhaar. Ga ik gewoon met mijn neus zo… door dat armhaar.’

Waterval en toenemende frictie

Het tempo blijft hoog wanneer Karine haar reis, de propvolle auto met hartjes en initialen en haar werk samenvat: ‘De één noemt het een stylist, de ander noemt het een decorateur en de ander noemt het interieurontwerpster. Het liefst ontwikkel ik een huis van binnenuit.’ Ook het interieur bij Klaas krijgt direct aandacht: ‘Zoals hier bijvoorbeeld ook, tegels… 80×80 is dit denk ik.’ Ze neemt zich voor binnenkort eens alles aan te raken om de structuur te voelen, maar dat gaat niet meer gebeuren. Voor Klaas voelt het te veel ineens: ‘Dat was zo heftig, zo veel. Een grote waterval van woorden.’ Later is hij helder: ‘Die energie, dat past gewoon echt niet bij mij. Zoals ik me nu voel gaat dat echt helemaal niks worden.’

Lees ook: MAFS-expert Eveline Stallaart: ‘Winter Vol Liefde vertoont mentaliteit online daten’

De grens overschreden

De sfeer kantelt wanneer Karine op het toilet zijn parfum gebruikt. Klaas beschrijft zijn spanning aan haar: ‘Ik stond stijf van de stress, ik heb dit nog nooit meegemaakt.’ Hij spreekt zich uit: ‘Ik kan honderd procent vanuit mijn hart zeggen dat wij geen match zijn.’ Over de druppel is hij expliciet: ‘Jij maakt gebruik van mijn toilet en besluit dan mijn parfum op jou te doen, dus je zit in mijn spullen zonder te vragen, dat gaat echt al mijn grenzen te boven.’ Karine reageert verrast met ‘Echt waar ja?’ en verwijst als oorzaak naar opbouwde spanning en onbekend terrein, maar voor hem is dat geen argument. Ze concluderen niet op dezelfde golflengte te zitten.

Nasmaak en vertrek

De boodschap komt hard aan bij Karine: ‘Ik heb dit serieus waar nog nooit meegemaakt. Dat alles aan mij eigenlijk niet goed was, zo kwam het binnen.’ Ze verwoordt haar ongemak nog eens: ‘Alsof ik straf krijg van de kleuterjuf.’ Bij een knuffel om het gesprek positief af te sluiten, zegt ze: ‘Durf je dat wel? Zo meteen sta je helemaal stijf van de spanning.’ Later vat ze haar emoties samen: ‘Zo meteen komen die tranen toch weer, maar het is goed zo.’ Daarmee is de ontmoeting, conform haar eigen regel, binnen een uur beslist.

FOTO: THIRZA WIJNJA