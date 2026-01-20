Eveline Stallaart ANP

MAFS-expert Eveline Stallaart: ‘Winter Vol Liefde vertoont mentaliteit online daten’

Tekst: Emelie van Kaam

MAFS-expert en seksuologe Eveline Stallaart kijkt met plezier naar het nieuwe seizoen van Winter Vol Liefde. Maar in de manier hoe de deelnemers elkaar beoordelen valt haar wel iets op. De mentaliteit van online daten en swipen op datingsapps lijkt totaal te zijn doorgesijpeld in de manier waarop de potentiële liefdespartners elkaar offline benaderen. En dat is zonde, deelt ze deze week in Weekend. “Er wordt een afvinklijst afgegaan.”

Als expert bij Married At First Sight én seksuologe kijkt Eveline Stallaart met plezier, maar ook een kritisch oog naar het nieuwe seizoen van Winter Vol Liefde. Wat haar direct opvalt? “Ik merk dat mensen meer op het uiterlijk afgaan en ‘swipe’-neigingen hebben. Je ziet dat sommige kandidaten het ‘uitzitten’ omdat ze door de kandidatenfilmpjes weten dat die ‘ene’ nog gaat komen.”

Aangeleerd

De mentaliteit van online daten is volgens Eveline doorgesijpeld in de manier hoe we offline met een potentiële liefdespartner omgaan. “Het is aangeleerd gedrag geworden door het naar links of rechts swipen op datingapps en we nemen dat inmiddels mee in het gewonen daten. Dat zouden we niet moeten doen. Anderzijds is het wel de tijd waarin we leven.”

Resoluut

Eveline ziet dat in de manier waarop de kandidaten in Winter Vol Liefde iemand snel afschrijven. “Van: dat is niet mijn type. Of ze zeggen iets over het uiterlijk of dat ze niet veel gemeenschappelijk hebben met elkaar. Maar het kost tijd om iemand te leren kennen. Nu wordt echter een soort afvinklijst afgegaan. Het lijkt wel of mensen ieder seizoen steeds sneller en resoluter beslissen van: nee, dit wordt ‘m niet. Ons brein is steeds meer zo geprogrammeerd en ik denk dat dat erger zal worden.”

Foto: ANP

