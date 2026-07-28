Andrew Mountbatten-Windsor verliest mogelijk zijn laatste titel

Tekst: Lisa Manche

Het lijkt erop dat voormalig prins Andrew een van zijn laatst overgebleven titels zal verliezen door een nieuwe Britse wet. In Londen wordt gewerkt aan een wet waarbij ereburgerschappen in de toekomst kunnen worden afgenomen.

Ereburgerschap

In Londen worden ereburgertitels uitgereikt aan mensen als erkenning voor hun verdiensten. Dit worden Freedom of the City of London-titels genoemd. Prins Andrew kreeg deze titel in 2012, al hoefde hij hier zelf niets voor te doen. De titel werd automatisch overgedragen van zijn vader, prins Philip.

Zelf afstaan

Momenteel kunnen de titels nog niet ingetrokken worden. Prins Andrew zou dus zelf zijn titel moeten afstaan, maar op dat verzoek is hij nooit ingegaan. Maar mogelijk kan zijn titel in de toekomst dus worden afgenomen.

‘Als de gekozen leden de nieuwe procedure goedkeuren, kunnen zij vervolgens overwegen of de ‘Freedom’ van Andrew Mountbatten-Windsor moet worden ingetrokken’, legt een woordvoerder van het stadsbestuur uit aan The Mirror.

Titels afgenomen

Het is niet de eerste keer dat een ereburgerschapstitel van Andrew wordt afgenomen. In 2022 gebeurde dat al met de titel van York. Hij was toen de eerste persoon bij wie dat gebeurde. Vorig jaar ontnam zijn broer, koning Charles, al zijn overige titels en onderscheidingen vanwege zijn betrokkenheid in de Epstein-files.