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Justin Baldoni’s studio moet ruim 171.000 dollar betalen na verloren smaadzaak

Tekst: Evelien Berkemeijer

28/07/2026

Justin Baldoni’s Wayfarer Studios moet meer dan 171.000 dollar aan The New York Times betalen. Een rechter wees eerder de smaadzaak af die het productiebedrijf tegen de krant had aangespannen vanwege een artikel over beschuldigingen rond de film It Ends With Us.

De rechtszaak draaide om een onderzoek van The New York Times uit december 2024. Daarin kwam de oorspronkelijke klacht van Blake Lively over seksuele intimidatie tegen Justin Baldoni aan het licht. Ook werd geschreven over een vermeende lastercampagne tegen de actrice.

Justin Baldoni En Emily Getty Images
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Krant krijgt juridische kosten vergoed

Volgens gerechtelijke documenten die Entertainment Weekly heeft ingezien, kende rechter Gerald Lebovits van het Hooggerechtshof van New York The New York Times na een vonnis in kort geding een bedrag van $171.616,20 toe. De krant had in New York een zaak aangespannen om meer dan 150.000 dollar aan juridische kosten te verhalen op Wayfarer Studios en beriep zich daarbij op de anti-SLAPP-wetgeving van de staat. ‘We zijn zeer verheugd over de uitspraak van de rechtbank’, aldus een woordvoerder van The New York Times in een verklaring. ‘De anti-SLAPP-wetgeving is juist bedoeld om dit soort kansloze rechtszaken, die bedoeld zijn om de pers het zwijgen op te leggen, te bestrijden.’

Schadeclaim van 250 miljoen dollar afgewezen

Het artikel van The New York Times was gebaseerd op een aanklacht die Blake voorafgaand aan een rechtszaak had ingediend bij het Californische ministerie van Burgerrechten. Als reactie klaagde Justin Baldoni samen met negen andere eisers, onder wie publicisten Melissa Nathan en Jennifer Abel, de krant aan wegens onder meer smaad, aantasting van de privacy en valse berichtgeving. De eisers verlangden een schadevergoeding van 250 miljoen dollar, maar de zaak werd uiteindelijk afgewezen. Een vertegenwoordiger van Wayfarer Studios reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Deze video ging over het conflict tussen Justin Baldoni en Blake Lively toentertijd:

BRON: ROLLING STONE

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Justin Baldoni’s studio moet ruim 171.000 dollar betalen na verloren smaadzaak
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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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