Rechter: D4vd moet terechtstaan voor moord en verminking 14-jarig meisje

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zanger D4vd moet terechtstaan voor de vermeende moord op en verminking van de 14-jarige Celeste Rivas Hernandez. Een rechter in Los Angeles bepaalde maandag dat de aanklagers voldoende bewijs hebben aangedragen om de zaak voort te zetten.

D4vd, wiens echte naam David Burke is, blijft zonder mogelijkheid tot borgtocht vastzitten. De zanger heeft onschuldig gepleit. Waarschuwing: dit artikel bevat grafische details over geweld en verminking.

Rechter ziet voldoende bewijs

Rechter Charlaine Olmedo oordeelde tijdens de voorlopige zitting dat de zaak aan een jury kan worden voorgelegd. ‘De aanklager heeft op alle punten aan zijn bewijslast voldaan’, zei Olmedo volgens persbureau AP. Nadat de aanklagers hun bewijs hadden gepresenteerd, besloot het verdedigingsteam geen getuigen op te roepen.

Gruwelijke vondst in Tesla

Tijdens de zitting toonden de aanklagers foto’s van de plaats waar het lichaam van Celeste in september 2025 werd gevonden. Haar verminkte lichaamsdelen lagen volgens de aanklagers in meerdere tassen in de kofferbak van de Tesla van de zanger. Haar armen en benen waren afgehakt en haar lichaam verkeerde in verregaande staat van ontbinding. De lijkschouwer concludeerde dat Celeste was overleden aan ‘meerdere penetrerende verwondingen’ en stelde vast dat sprake was van moord.

De aanklagers verklaarden daarnaast dat de zanger na de vermeende moord twee lijkzakken, een schop en drie verschillende kettingzagen zou hebben gekocht. Ook zouden bijna twaalf luchtverfrissers in de Tesla zijn gevonden. Een forensisch deskundige van de politie van Los Angeles verklaarde volgens People dat bloed uit de garage van de zanger overeenkwam met het DNA van Celeste.

Berichten besproken tijdens zitting

De aanklagers presenteerden ook berichten die Celeste en de zanger elkaar zouden hebben gestuurd over het afbreken van een zwangerschap. Andere berichten die maandag in de rechtbank werden getoond, zouden erop wijzen dat Celeste vóór haar dood dreigde de carrière van de zanger te ruïneren. Ze werd voor het laatst levend gezien op 23 april 2025, toen ze naar zijn woning in de Hollywood Hills ging.

Mogelijk doodstraf

De zanger werd in april gearresteerd en enkele dagen later aangeklaagd voor moord met voorbedachten rade. Die aanklacht kan hem mogelijk de doodstraf opleveren. Daarnaast wordt hij vervolgd voor ontuchtige handelingen met een kind en het verminken van haar lichaam.

Tijdens een eerdere hoorzitting beweerden aanklagers dat op het iCloud-account van de zanger een ‘aanzienlijke hoeveelheid’ kinderpornografie was gevonden. Plaatsvervangend officier van justitie Beth Silverman verklaarde dat onderzoekers acht terabyte aan gegevens op het account hadden ontdekt en daarnaast twintig tot dertig terabyte aan ruwe data op verschillende apparaten hadden aangetroffen. Ook op deze beschuldigingen is nog geen definitief rechterlijk oordeel gevolgd.

Bron: Variety