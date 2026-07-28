Purple Rain komt naar Broadway: Prince-musical strijkt in 2027 neer in iconisch theater

Tekst: Evelien Berkemeijer

Purple Rain, de musical gebaseerd op de gelijknamige speelfilm en het Grammy-winnende album van Prince, komt in 2027 naar Broadway. De productie is vanaf 12 maart te zien in het Majestic Theatre in New York. De officiële première vindt plaats op 12 april.

Producent Orin Wolf maakte de speeldata maandag bekend. Een cast voor Purple Rain is nog niet onthuld.

Meer dan twintig hits van Prince

De musical bevat meer dan twintig nummers van Prince, waaronder When Doves Cry, I Would Die 4 U, Take Me with You en The Beautiful Ones. De artiest, die voluit Prince Rogers Nelson heette, verkocht meer dan 150 miljoen platen en werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Hij overleed in 2016 op 57-jarige leeftijd aan een accidentele overdosis fentanyl.

Purple Rain ging eerder in première in het State Theatre in Minneapolis, de geboorteplaats van Prince, als onderdeel van het seizoen 2024-2025 van de Hennepin Theatre Trust. Voor de Broadway-versie wordt het libretto geschreven door Peter Duchan en neemt Tony-genomineerde Saheem Ali de regie voor zijn rekening. Jason Michael Webb en Ebony Williams keren terug van de oorspronkelijke productie. Ook Bobby Z en Morris Hayes, die met Prince samenwerkten, zijn opnieuw betrokken als muzikaal adviseurs.

Verhaal volgt de bekende film

Het verhaal speelt zich af in Minneapolis in 1984, wanneer muziektelevisie artiesten in korte tijd tot sterren maakt. Een charismatische jonge muzikant die bekendstaat als The Kid lijkt de ideale frontman om zijn band naar de top te leiden. Wanneer zijn verleden alles dreigt te vernietigen wat hij heeft opgebouwd, moet hij zich zingend uit de duisternis bevrijden en de schijnwerpers opeisen.

De toneelbewerking volgt nauwgezet de Warner Bros-film met Prince in de hoofdrol. De door Albert Magnoli geregisseerde film bracht wereldwijd meer dan 70 miljoen dollar op, won de Oscar voor Beste Originele Muziek en werd in 2019 opgenomen in het National Film Registry. In de productie in de Twin Cities vertolkte Kris Kollins de rol van The Kid, met Rachel Webb als Apollonia, Jared Howelton als Morris en Leon Addison Brown als de vader van The Kid.

Producent prijst muzikale nalatenschap

‘Prince is zonder twijfel een van de zeldzaamste en meest briljante muzikanten die we ooit hebben gehad’, zei de producent in een persbericht. ‘Wat hij met Purple Rain heeft bereikt – het nummer, het album en de film – is een bewijs van de kunst van het muziek maken en laat zien hoe het op het hoogste niveau kan. Omdat ik met Saheem Ali heb samengewerkt aan Buena Vista Social Club, heb ik gezien hoe hij prioriteit geeft aan de muziek, en ik kan niet wachten om te zien hoe hij, Peter Duchan, Ebony Williams en Jason Michael Webb Prince’ legendarische muziek als motor gebruiken voor deze nieuwe productie. Het zal voor het publiek van nu net zo spannend zijn als toen we deze nummers voor het eerst op onze draagbare stereo hoorden.’

De Broadway-productie krijgt een decor van David Zinn, video- en projectieontwerp van Nathan Amzi en Joe Ransom, kostuums van Montana Levi Blanco en lichtontwerp van Justin Townsend. Gareth Owen verzorgt het geluidsontwerp, Cookie Jordan het haar- en pruikenontwerp en Kyle Krueger de make-up.