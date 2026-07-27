B&b 2026 Fred Solo Horizontal Clean

© Thirza Wijnja

Koninklijke verrassing rond B&B Vol Liefde-Fred: Máxima proefde zijn kip en Beatrix poseerde met hem

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/07/2026

B&B Vol Liefde-deelnemer Fred Ros (67) blijkt opvallend goede banden met het koningshuis te hebben. Niet alleen koningin Máxima maakte kennis met zijn beroemde kip, ook prinses Beatrix kruiste ooit zijn pad.

In B&B Vol Liefde is te zien hoe Fred drie keer per week met zijn foodtruck Koninklijke Kip Tukkie bij de lokale supermarkt staat. Daar verkoopt hij zijn zelfgerookte kip, terwijl hij zijn vrouwelijke gasten laat meehelpen om te ontdekken hoe dat gaat. De enthousiaste reacties van gasten en klanten zorgen ondertussen voor de nodige reclame.

Willem-Alexander en Máxima - Getty Images
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Reclame niet nodig

Volgens vriend Henny Huisman heeft Fred die extra aandacht helemaal niet nodig. Zijn foodtruck zou namelijk al bijzonder goed lopen. ‘Reclame voor zijn bedrijf Kip Tukkie heeft hij niet nodig, dat loopt als een tierelier’, vertelt Henny aan Story. De klantenkring van Fred blijkt zelfs tot binnen het koningshuis te reiken. Henny onthult dat koningin Máxima ooit van zijn gerookte kip heeft gegeten. ‘Zelfs koningin Máxima heeft ooit een keer kip bij hem gegeten.’

B&B Vol Liefde-Fred en prinses Beatrix

Máxima is niet de enige royal die Fred heeft ontmoet. Op Instagram gebruikt hij een oude foto met prinses Beatrix als profielfoto. Zij was op dat moment nog koningin en zowel Fred als Beatrix is op de afbeelding zichtbaar een stuk jonger.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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