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Daphne Lammers stelt RTL Nieuws-kijkers gerust na lange afwezigheid

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/07/2026

Daphne Lammers, een van de vaste gezichten van RTL Nieuws, heeft na een lange afwezigheid weer van zich laten horen. De presentatrice ontbreekt al geruime tijd aan de desk van het nieuwsprogramma.

Over de reden van haar afwezigheid was tot nu toe niets bekend. Via Instagram stelt Daphne Lammers haar volgers nu gerust en laat ze weten dat ze terugkeert op het scherm.

Daphne Lammers Anp
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RTL geeft geen duidelijkheid

Ook Tina Nijkamp kreeg in haar podcast vragen over de afwezigheid van Daphne. Veel duidelijkheid kon ze daar niet over geven. Tina zei: ‘Ja, ze is dus momenteel afwezig, al langere tijd, en de reden daar zegt RTL niks over.’ Dat kon de mediadeskundige wel begrijpen.

Daphne Lammers deelt teken van leven

Iets meer dan een maand na het onderzoek van Tina laat Daphne zelf van zich horen. Op Instagram schrijft ze: ‘Lieve allemaal, even een geruststellend teken van leven: ik ben oké, ik kom terug op het scherm en ik wil jullie enorm bedanken voor de lieve berichten én voor het zorgzaam en zorgvuldig respecteren van mijn privacy. Dat is me veel waard.’

Wanneer Daphne precies weer te zien zal zijn bij RTL Nieuws, maakt ze niet bekend. Wel vraagt ze haar volgers om nog even geduld te hebben. Ze sluit haar bericht af met: ‘Heb nog even geduld met me, I will be back!’

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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