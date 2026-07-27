Zangeres Carly Simon deelt aangrijpend nieuws: ‘Ik leef met Parkinson’

Tekst: Ruth Smeets

Carly Simon heeft bekendgemaakt dat bij haar de ziekte van Parkinson is vastgesteld. De 83-jarige zangeres doet haar verhaal in een persoonlijke brief aan haar fans.

De Amerikaanse artiest kreeg de afgelopen periode veel berichten van mensen die zich afvroegen waarom ze zo weinig van zich liet horen. Nu legt ze uit dat gezondheidsproblemen ervoor zorgden dat ze zich steeds meer uit het openbare leven terugtrok. Behalve Parkinson kreeg Carly Simon ook huidkanker.

Diagnose na toenemende klachten

‘De waarheid is dat ik heb leren leven met de ziekte van Parkinson’, schrijft Carly. ‘Het heeft me even gekost om het te begrijpen, ermee om te leren gaan en te bepalen hoeveel ik er in het openbaar over wilde zeggen.’ De klachten verschillen volgens haar van dag tot dag. ‘Parkinson is voor iedereen anders en kan onvoorspelbaar zijn. Soms ben ik zo moe dat ik de dag absoluut niet op gang kan krijgen. Op andere dagen geeft het me wat meer ruimte om te bewegen, te denken, te werken en me weer mezelf te voelen.’ Haar problemen begonnen nadat ze vanwege artrose beide knieën en een heup liet vervangen. Eerst dacht Carly dat haar moeite met lopen een gevolg was van het herstel na de operaties. Toen haar mobiliteit verder achteruitging, werd duidelijk dat er meer aan de hand was. Na onderzoek in de Mayo Clinic kreeg ze de diagnose Parkinson.

Ook geopereerd aan huidkanker

Naast haar neurologische klachten werd er ook een kwaadaardig plekje in haar gezicht ontdekt. Het bleek om huidkanker te gaan. Het plekje is inmiddels verwijderd, maar de ingreep had veel impact op haar. ‘Maar door de operatie is mijn uiterlijk veranderd en daardoor vond ik het een stuk lastiger om nog in het openbaar te verschijnen’, vertelt ze. Door alles wat er speelde, koos Carly ervoor afstand te nemen van de spotlights. ‘Door mijn mobiliteitsproblemen, de diagnose Parkinson, de operatie en de emotionele nasleep van dat alles, was terugtrekken uit de schijnwerpers de meest logische stap. Als het je is toegestaan om zowel in de winter als in de zomer te overwinteren, dan ben ik inmiddels uitgegroeid tot een berensoort die elk seizoen slaapt.’

Toch nieuw album van Carly Simon op komst

Hoewel Carly een zware periode achter de rug heeft, blijft ze bezig met muziek. ‘Ik ben niet gestopt met leven en ik ben niet gestopt met werken’, benadrukt de zangeres. Op 14 augustus verschijnt Comes In Waves, haar eerste album in bijna twintig jaar. Carly brak wereldwijd door met nummers als You’re So Vain, Coming Around Again en It’s Hard to Be Tender. In 2022 kreeg ze bovendien een plek in de Rock & Roll Hall of Fame.