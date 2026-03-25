Dan Karaty ziet vader met Parkinson en dementie opleven en dansen

Tekst: Evelien Berkemeijer

25/03/2026

Dan Karaty heeft op de bruiloft van zijn neef een bijzonder moment beleefd met zijn vader Tom Karaty.

Tijdens het feest stond Tom, die lijdt aan Parkinson en dementie, plotseling op uit zijn rolstoel om te dansen. Voor Dan Karaty werd het een herinnering die hij niet snel zal vergeten. Tegen Privé vertelde hij hoe zijn vader even helemaal leek op te leven.

Lees ook: Dan Karaty eerlijk over alcohol: ‘Dit seizoen ben ik écht aanwezig’

Opeens weer op de dansvloer

Toen de dansvloer volliep, werd Tom met zijn rolstoel de menigte in gereden. Daar pakte hij de armleuningen vast, duwde hij zichzelf omhoog en vond hij langzaam zijn evenwicht. Dan vertelt daarover: ‘Het leek alsof het ritme het won van de tremors en de verwarring waar hij doorgaans last van heeft.’

Een ontroerend moment met Jane

Niet veel later begon Tom samen met zijn vrouw Jane te dansen. De gasten reageerden daarop met applaus, terwijl op zijn gezicht een brede glimlach verscheen. Voor Dan was dat een emotioneel moment: ‘Heel even was hij niet ziek, maar gewoon een echtgenoot, vader en opa die de liefde vierde.’ Daarna voegt hij toe: ‘Mijn weekend kon niet meer stuk.’

Dansen zat altijd in zijn leven

Dat dansen zo’n sterke reactie opriep, is volgens Dan niet vreemd. Tom speelde eerder in musicals als West Side Story en Mame en gaf samen met Jane bijna veertig jaar dansles in hun eigen studio. Dan zegt daarover: ‘Hij is nooit uit zichzelf gestopt met dansen, zelfs thuis niet, tot zijn ziekte het hem ontnam.’

Foto: ANP

Uit andere media

Weekend Portretten Gijs Staverman, Radio Dj

Gijs Staverman is zestig: ‘Kans op gebreken nu groter’
Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘Zijn hand in mijn nek. Mijn rug tegen de muur’
Sante Paaseitjes Aankomen

Zóveel paaseitjes moet je eten om één kilo aan te komen
Party Benefietconcert Warchild Van Chef Special In Paradiso

Chef’Special stopt met optreden
