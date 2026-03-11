Dan Karaty eerlijk over alcohol: ‘Dit seizoen ben ik écht aanwezig’

Tekst: Denise Delgado

‘So You Think You Can Dance’ keert zondag terug op televisie, mét een vertrouwd jurylid: Dan Karaty (49). Maar deze comeback komt met een opvallende onthulling: Karaty vertelt dat hij jarenlang een groot geheim met zich meedroeg tijdens zijn SYTYCD-tijd.

Voor het eerst nuchter op de set

Voor Karaty voelt dit seizoen anders dan alle voorgaande. In een interview met Veronica Superguide vertelt hij dat hij het programma nu voor het eerst nuchter meemaakt. Terugkijkend op de jaren dat de talentenjacht tussen 2008 en 2015 op tv was, zegt hij dat hij toen niet volledig ‘aan’ stond.

Dan kampte destijds met een alcoholverslaving en hield dat lang verborgen. Hij vertelt dat hij een geheim met zich meedroeg en vaak vooral bezig was met wanneer hij weer kon drinken. “Nu ben ik echt aanwezig. En kan ik genieten voor de volle honderd procent.”

In 2021 sprak Dan voor het eerst publiekelijk over zijn alcoholprobleem, nadat hij eerder een interview gaf in &C. Hij vertelde toen dat hij 25 jaar alcoholist was geweest en net uit een afkickkliniek kwam, en dat het jarenlang ‘een masker dragen’ was.

Leven verbeterd

Sindsdien heeft hij zijn leven volgens eigen zeggen omgegooid. “Mijn leven is duizend keer beter nu.” Hij voelt zich zowel fysiek als mentaal sterk, en zegt dat zijn leven enorm is verbeterd sinds hij nuchter is. “It’s great“

Dat hij weer werd gevraagd als jurylid, voelde voor Dan als een bijzonder moment. Dansen noemt hij zijn grote liefde en So You Think You Can Dance zijn eerste tv-programma in Nederland. Daarom hoefde hij naar eigen zeggen niet lang na te denken over zijn comeback.

BEELD: ANP