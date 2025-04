Soundos El Ahmadi vervangt dít jurylid in Holland’s Got Talent

Tekst: Dunya Diercks

Soundos El Ahmadi is in haar nopjes: zij is het nieuwe jurylid van Holland’s Got Talent. De comédienne vervangt Edson da Graça, want die heeft als nieuwe presentator van Expeditie Robinson geen tijd meer om te jureren in de talentenjacht.

Edson maakt het nieuws bekend met een video op Soundos’ Instagram. “Ze zijn een jurylid kwijt, maar ze krijgen er ook een bij. En dat is niet de minste”, zegt hij, en op dat moment komt Soundos in beeld. “Bedankt hè, ik ben nu extra blij dat je Expeditie gaat doen. Dag, het is mijn tijd nu”, grapt ze. Ze is al druk aan het oefenen met het drukken op de Golden Buzzer: de knop waarmee een talent in één keer door mag naar de halve finale.

Soundas schittert naast juryleden van weleer Chantal Janzen, Marc-Marie Huijbregts en Dan Karaty.