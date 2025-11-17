So You Think You Can Dance maakt comeback met Wendy van Dijk

Tekst: Evelien Berkemeijer

De dansshow So You Think You Can Dance maakt binnenkort een onverwachte rentree op de Nederlandse televisie. Talpa heeft bevestigd dat het programma opnieuw wordt gelanceerd, tot vreugde van kijkers die al langer hopen op een comeback.

Het format, dat jarenlang een vaste waarde was op RTL 5 en VTM, krijgt nu een nieuw thuis bij Net5. Wendy van Dijk neemt de presentatie voor haar rekening. Over de verdere invulling van So You Think You Can Dance wordt voorlopig nog weinig prijsgegeven.

Een langverwachte terugkeer

Volgens Talpa is de roep om een nieuw seizoen nooit verstomd. Tijdens een recente perspresentatie liet het mediabedrijf weten dat de populaire danswedstrijd vanaf 2026 opnieuw op tv verschijnt. Fans hebben daarmee eindelijk duidelijkheid na jaren zonder nieuwe afleveringen. Wie straks de dansers gaat beoordelen, wordt op een later moment onthuld. Talpa beperkte zich tot de mededeling dat het gaat om ‘een mix van vertrouwde namen en nieuwe gezichten uit de danswereld’.

Jan Kooijman, Euvgenia Parakhina, Dan Karaty en Ish Ait Hamou tijdens de opname van de eerste So You Think You Can Dance – The Next Generation

Bekend en vernieuwd tegelijk

Het programma is van oorsprong een Amerikaans concept, draait volledig om talent dat het tegen elkaar opneemt in uiteenlopende stijlen. Eerdere Nederlandse en Vlaamse seizoenen werden geleid door presentatoren als Dennis Weening en An Lemmens, met juryleden als Euvgenia Parakhina, Dan Karaty en Jan Kooijman. Hoe de nieuwe editie wordt vormgegeven, blijft dus nog even afwachten.

FOTO’S: ANP