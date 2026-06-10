Daphne Lammers al langere tijd afwezig bij RTL Nieuws

Tekst: Evelien Berkemeijer

Daphne Lammers is al geruime tijd niet meer te zien aan de desk van RTL Nieuws. Na vragen van kijkers heeft Tina Nijkamp bij RTL nagevraagd wat er speelt.

Volgens Tina krijgt zij veel berichten over de afwezigheid van de nieuwslezer. RTL bevestigt dat Daphne Lammers momenteel al langere tijd afwezig is, maar doet geen uitspraken over de reden.

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Veel vragen over afwezigheid

Tina Nijkamp zegt in haar podcastaflevering van dinsdag: ‘Ik kreeg heel veel DM-berichten over waar Daphne Lammers is bij het RTL Nieuws. Ik heb dat nagevraagd’. Volgens Tina wilde zij RTL daarbij alle ruimte geven om niets te zeggen als het om privé-omstandigheden gaat. ‘Ik heb gezegd: ‘Joh, je hoeft het echt niet vertellen als het privé-omstandigheden zijn, maar klopt het dat zij langere tijd afwezig is?’ Ja, ze is dus momenteel afwezig, al langere tijd, en de reden daar zegt RTL niks over. Dat vind ik ook heel begrijpelijk, maar het klopt dus wel dat zij al een tijd niet te zien is.’

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Voorlopig niet terug aan de desk

Volgens Tina lijkt het erop dat Daphne voorlopig nog niet terugkeert bij RTL Nieuws. ‘Het lijkt er dus ook op dat dat voorlopig het geval zal zijn. Ik wens haar heel veel sterkte. Ik vond haar een ontzettend leuke presentatrice al bij het RTL Nieuws’, zegt ze. Wat er precies aan de hand is, weet Tina niet.

Afwezigheid valt kijkers op

Tina merkt op dat er de afgelopen tijd meer bekende gezichten bij nieuwsprogramma’s afwezig waren. Ze noemt Annechien Steenhuizen en Jeroen Overbeek van het NOS Journaal, over wie zij eveneens veel vragen kreeg. ‘Het zijn wel een soort echt bekenden van je geworden’, zegt Tina over de presentatoren van het Half Acht Nieuws en het NOS Journaal.

Vaste kijkers merken het snel

Volgens Tina valt het vooral op omdat veel mensen dagelijks naar het nieuws kijken. ‘Het heeft natuurlijk ook veel vaste kijkers, het zit vast in een patroon: elke dag het Journaal kijken of het half acht nieuws of allebei, en dan valt het heel erg op als je er opeens niet bent.’ Ze sluit af met steun voor Daphne: ‘Hoe dan ook: we wensen Daphne Lammers heel veel sterkte en ik weet verder dus ook niet wat er aan de hand is.’

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