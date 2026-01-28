Annechien Steenhuizen

Evert Santegoeds: privékwestie Annechien Steenhuizen ligt te gevoelig om te delen

Tekst: Evelien Berkemeijer

28/01/2026

Annechien Steenhuizen keert voorlopig niet terug op televisie. De presentatrice ontbreekt al langere tijd bij het NOS Journaal vanwege familieomstandigheden, en volgens een woordvoerder van de NOS zijn er momenteel ‘geen nieuwe ontwikkelingen’ rond een terugkeer.

Wat er precies speelt bij Annechien Steenhuizen, blijft onduidelijk. Evert Santegoeds zegt het te weten, maar wil het niet delen. Ook in de podcast De Mediaweek klinkt begrip voor die keuze, terwijl collega’s benadrukken dat Annechien gemist wordt op het scherm.

Afwezigheid bij NOS Journaal

Vorige week werd duidelijk dat Annechien voorlopig niet terugkeert op televisie. Ze ontbreekt al geruime tijd bij het NOS Journaal wegens familieomstandigheden. Vanuit de omroep klinkt dat er op dit moment ‘geen nieuwe ontwikkelingen’ zijn over haar terugkeer.

Problemen in het privéleven

Evert liet weten dat hij de reden kent, maar die niet zal delen. ‘Er zijn wat problemen in het privéleven van Annechien”, zei hij in de podcast Strikt Privé. Hij legde uit: ‘Het is lastig om daar wat over te zeggen, omdat ze me heeft gevraagd om te respecteren dat ze het daar niet over heeft. We weten wel wat er is, maar dat is zo’n strikte privésituatie dat ik mijn vingers daar niet aan ga branden.’ Daarbij wenste hij Annechien veel sterkte.

Tina Nijkamp en Mark Koster respecteren keuze

In De Mediaweek bespreken Mark Koster en Tina Nijkamp de situatie. Mark geeft aan het te waarderen dat Evert geen details deelt: ‘Dat vind ik wel leuk, dat Evert dan wel zegt dat hij het weet, want dan geeft hij ook weer aan dat hij een goede journalist is. Weet je, Tina? Ik hoef het niet te weten. Het moet afschuwelijk zijn.’ Tina sluit zich daarbij aan: ‘Natuurlijk is het afschuwelijk. Dat kan niet anders, dat denk ik ook.’ Ze wil het er daarom niet over hebben: ‘Familieomstandigheden zijn familieomstandigheden en dat is wat we weten. Dat is ook prima inderdaad.’ Tina benadrukt wél dat ze Annechien mist bij het NOS Journaal.

Foto: ANP

Uit andere media

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien