Niels van der Laan over bedreigingen na Sinterklaasjournaal: ‘Niet mals’

In tv-programma Even Tot Hier gingen Niels van der Laan en Jeroen Woe in op de bedreigingen die volgden na het Sinterklaasjournaal. De presentatoren benadrukten dat Sinterklaas inmiddels het land weer uit is en grapten dat ze wonen en zijn in Madrid, bedoeld voor kijkers die misschien dreigend voor het huis van Hoofdpiet willen staan.

Ze keerden later in de uitzending terug op de commotie rondom het Sinterklaasjournaal. Jeroen Woe zette de toon met een impressie van boze ouders. Niels van der Laan vroeg: ‘Heb je het gezien?’ waarop Jeroen antwoordde: ‘Nee, natuurlijk niet. Dat is voor kinderen.’

Het stuk in Het Sinterklaasjournaal

Niels legde uit dat Hoofdpiet in de stress was omdat Pakjesavond leek te mislukken. Daarom vroeg hij hulp aan de ouders: mocht het hem niet lukken, dan konden ouders helpen door zelf cadeautjes te kopen en te verstoppen. De conclusie van het stuk was dat enkel Pieten de verantwoordelijkheid over het Sinterklaasfeest moeten hebben. Terwijl Niels dit toelichtte, zat Jeroen op zijn telefoon. Toen Niels dat opmerkte, reageerde Jeroen, nog steeds als boze ouder: ‘Sorry ik sta niet te luisteren. Ik was even het Sinterklaasjournaal aan het uitschelden.’ Ze benoemden hoe vanzelfsprekend geloven voor kinderen werkt: ‘Die ziet een paard op een dak lopen en denkt: dat kan gewoon’, en: ‘Pieten door de schoorsteen komen én weer terug, mind you, en die denkt: dat geloof ik.’

Uithaal naar Douwe Bob

Het duo haalde ook uit naar Douwe Bob, die eerder zijn frustratie over het Sinterklaasjournaal uitte. In een getoonde video zei hij: ‘Aan alle schrijvers van het Sinterklaasjournaal dit jaar, fack jullie, jullie hebben het echt verknald.’ Jeroen en Niels reageerden: ‘Douwe Bob spreekt andere mensen aan op hoe zij met kinderen moeten omgaan. Die durft, aldus de V.V.A.D.B.M., de Vereniging van Alleenstaande Douwe Bob-moeders.’ Volgens Niels deed Douwe één ding wel goed: zijn woede richtte hij op de schrijvers, want Hoofdpiet werkt niet mee aan de inhoud. Jeroen vervolgde: ‘Er zijn dus mensen, die zijn nog minder pienter dan Douwe Bob, die bestaan echt.’ Niels: ‘Die werden boos op de Hoofdpiet’, waarop Jeroen: ‘En dus op jou.’

Online reacties en dreigementen

Er verschenen artikelkoppen waarin Niels werd genoemd als degene die uitlegde hoe je zelf pakjes regelt voor het Sinterklaasfeest, in plaats van Hoofdpiet. De reacties daarop liepen op: ‘Kijk goed om je heen deze dagen Niels’, ‘Ik kom je aanraken vriend’ en ‘Iemand komt die klootzak toch wel eens tegen in real life. Ik mag geen handelingen suggereren, maar ik persoonlijk wist wel wat te doen.’ Niels vatte het samen: ‘Het was niet mals.’ Niels werd benaderd door de politie vanwege concrete doodsbedreigingen; er is aangifte gedaan en de concrete dreiging lijkt inmiddels voorbij. Het slot van het stuk doorbrak de magie: Sinterklaas kwam, ondanks dat hij allang in Spanje zou moeten zijn, het podium op. Edwin Rutten, ook bekend als Ome Willem, voegde zich bij het duo en samen brachten ze een parodie op het nummer Ik Ben Toch Zeker Sinterklaas Niet?.

