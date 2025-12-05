Jochem Myjer reageert op bedreigingen: ‘Van mijn Hoofdpiet blijf je af’

Tekst: Denise Delgado

Jochem Myjer (48) heeft vlak voor pakjesavond een duidelijke boodschap voor zijn volgers. Hij roept iedereen op om het Sinterklaasfeest vooral ‘gezellig’ te houden, nadat bekend werd dat Niels van der Laan (44), de Hoofdpiet uit het Sinterklaasjournaal, met de dood is bedreigd.

Jochem deelt zijn woorden namens zijn alter ego ‘neef’ Pietje Paniek. ‘Het sinterklaasfeest vindt hij, en ik trouwens ook, nog steeds het mooiste feest dat er is,’ schrijft hij. ‘Het grote goed in Nederland is dat wij er allemaal iets van mogen vinden en dat is prima. Maar laten we het wel, om maar een oerNederlandse term te gebruiken, ‘gezellig’ houden. En van mijn Hoofdpiet blijf je sowieso af.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Rachel Rosier neemt afscheid van het Sinterklaasjournaal

Pietje Paniek, die dit jaar na tien jaar afwezigheid weer opdook in het Sinterklaasjournaal, hoopt volgens Myjer volgend jaar gewoon weer van de partij te mogen zijn. ‘Voor volgend jaar: mijn neef hoopt dat hij van de Hoofdpiet en Sinterklaas volgend jaar weer mee mag.’

Het grote geheim onthuld

Niels is dit jaar met de dood bedreigd. Dat vertelde presentatrice Merel Westrik gisteravond in de talkshow Eva. De dreiging was zo ernstig dat de politie moest worden ingeschakeld. De NTR bevestigt de bedreigingen.

De commotie ontstond door de verhaallijn met verdwenen pakjes, noodpakketten en ouders die zelf cadeaus moesten kopen en verstoppen. Kijkers maakten zich zorgen dat het grote geheim zo wel eens onthuld kon worden.

Het Sinterklaasjournaal is dagelijks om 18.00 uur te zien bij NTR op NPO 3.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @JOCHEMMYJER