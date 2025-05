Rachel Rosier neemt afscheid van het Sinterklaasjournaal

Verdrietig nieuws voor jonge fans: Rachel Rosier (35) stopt met haar rol in het Sinterklaasjournaal. De presentator maakt op Instagram bekend dat ze afscheid neemt van het geliefde programma. Daarmee zet ze een punt achter de geruchten die al langer de ronde deden over haar vertrek.

Bij een reeks nostalgische foto’s uit haar tijd bij het journaal schrijft Rachel: ‘Misschien had je het al door de bomen zien schijnen, maar nu is het officieel: ik ga weg bij het Sinterklaasjournaal!’ Ze kijkt met trots terug op haar jaren in het programma. ‘Met superveel plezier en trots heb ik de afgelopen jaren meegewerkt aan dit prachtige programma.’

Nieuwe avonturen

Het is tijd voor nieuwe avonturen, aldus Rachel. ‘Maar vol verwachting klopt mijn hart ook weer voor nieuwe dingen.’

Rachel bedankt in haar afscheidsbericht de vele mensen met wie ze heeft samengewerkt. ‘Ik ben veel mensen dankbaar — en als ik ze allemaal wil noemen vergeet ik er vast weer één. Maar als ik er toch een paar mag uitlichten: Ajé Boschhuizen, bij wie ik heb geleerd hoe echt vakmanschap eruit ziet, Dieuwertje, die we allemaal missen en die dit huis zo lang bewoonde met haar nuchtere klasse en humor en natuurlijk Sinterklaas zelf — die als geen ander weet hoe je kinderen en grote mensen laat geloven in iets groters.’

Dag Sinterklaasje, dáág, dáág!

Ook Sinterklaas zelf krijgt een dankwoord. De man ‘die als geen ander weet hoe je kinderen en grote mensen laat geloven in iets groters.’ Rachel sluit af met een emotioneel afscheid: ‘Ik ga jullie missen. Dag Sinterklaasje, dáág, dáág!’

